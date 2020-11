Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı ve Sarız'da yatırımları yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece bir yılda 7 milyonluk yatırım yapılan Pınarbaşı ilçesi ile Büyükşehir tarafından yaptırılan ve yüzde 90’ı tamamlanan arıtma tesisinin yapıldığı Sarız ilçelerini ziyaret etti, yatırımları ve hizmetleri yerinde inceleyip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



PINARBAŞI’NA 7 MİLYONLUK YATIRIM

İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılı içerisinde sadece Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve KASKİ tarafından 7 milyon liralık yatırım yapılan Pınarbaşı ilçesine gitti. Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Dr. Büyükkılıç, “Belediyecilikte hizmet bitmez, insanların ihtiyaçları da bitmez, doğru olan da o zaten. Mümkün olduğunca onların gönlüne, içine sinecek şekilde hizmetlerimiz yapıldı ve yapılıyor. Adaşımız, gönül dostu olan, değerli başkanımız Memduh kardeşimize sıcak ilgisinden ve bizimle uyum içerisinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri seven, güvenen Pınarbaşılı hemşerilerimize layık olmak için dayanışma içerisinde ele ele çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi. Pandemi uyarısı da yapan Büyükkılıç, “Makul talepler ile karşımıza geliyorlar, bizler de onları karşılama yönünde gerek yollar, gerek sosyal konular, gerekse de çevre ile ilgili, her zamanki gibi sıcak davranıyoruz. Kendisi gönül dostu olduğu için insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insanın ihtiyaçlarını giderme konusunda hep gayret gösteriyor. Bunun da farkındayız. Tüm çalışanları ile bizleri karşıladılar, Pınarbaşı’nın da farkı bu, zahmet ettiler. Pandemi dönemindeyiz, vaka sayısının bu ilçede az olması bizleri sevindiriyor, inşallah hiç olmaz. Bu kış sürecini en az sıkıntıyla geçirmek için hepimizin daha dikkatli olması ve kurallara uyması lazım” diye konuştu.



“MEMDUH AĞABEYİM PINARBAŞI’MIZA HİZMETTE BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMİYOR”

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da, ilçede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu ve ilçeler arasında en az kovid19 vakası olan ilçe olduklarını söyledi. Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten Uzunluoğlu, “Allah razı olsun, ne istediysek ikiletilmedi. Büyükşehir Belediyemizden fazlasıyla alacağımız desteği alıyoruz. Dün de kurmaylarınız buradaydı, muhtarla toplantı yapıldı. İlçemizde büyük denilecek bir sıkıntımız yok” dedi. Pandemi nedeniyle sosyal yönlere ağırlık verdiklerini söyleyen Uzunluoğlu, şöyle konuştu: “Bu ay sonu 300 kişilik sefer tasları yaptırdık, ayakkabı, mont gibi gıda ve giyecek malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Hayırseverlerimizden de güzel destekler geliyor. Büyükşehir Belediye başkanımız ve kurmaylarına çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İlk görevi aldığımız günden bu yana çok uyumlu şekilde çalışıyoruz. Kendisi benim adaşım ve ağabeyim olur, Pınarbaşı’mızda bir dediğimiz iki olmuyor. Pınarbaşı’na ve Büyükşehir’e katkılarından dolayı teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum.”



BÜYÜKKILIÇ, SARIZ’DA YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ

Daha sonra Sarız ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Artık dönemin sonuna geliyoruz. 2020 yılı kış sezonuna yaklaştık, yapılan veya yapılacak hizmetleri değerlendirme yapıyoruz. Amacımız bizleri seven, güvenen Sarız’ımızın çok değerli insanlarına layık olma yolunda uyum içerisinde hizmet edebilmek, onların duasını almaktır. Bu manada çok şükür Baki başkanımız uyumlu, gayretli, sevilen, güvenilen bir isim olarak gerek ilçemize, gerek bölgesine hizmet etmeye gayret gösteriyor, bizler de her zaman destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Ne istiyorsa destek olmaya hazırız, ekibinize ve meclis üyelerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli Başkanım sizleri burada görmek mutlu etti, zaten sık sık buraya geliyorsunuz. Faaliyetlerimiz Pandemi nedeniyle yine de ilçemizin bayağı hizmetlerini birlikte yaptık, o yönden çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz vaatlerin, sözlerin, ilçemizin ihtiyaçları olan hizmetler için desteklerinizi gösteriyorsunuz, o yönden de ilçemiz adına teşekkür ederiz. Pandemide ise günlük vaka sayısında ilçemizde düşüş var, inşallah tamamen bu virüsten kurtulacağız” dedi.



SARIZ’DA ARITMA TESİSİNİN YÜZDE 90’I TAMAMLANDI

Sarız’da belediye ziyaretinin ardından esnafları ve vatandaşları selamlayan Başkan Dr. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Sarız’da yapımı devam eden arıtma tesisindeki çalışmaları da yerinde inceledi. Büyükkılıç, yüzde 90’ı tamamlanan arıtma tesisinin kısa zamanda Sarız’ın hizmetine sunulmasının hedeflendiğini belirterek, incelemelerin hemen ardından Çörekdere Mahallesi’ne uğradı. KASKİ ile daha önce tamamlanan altyapı çalışmalarını ve sonrasında da mahallenin tüm yollarını parke ile kapladıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Hamd olsun tarlada izimiz var, harmanda da yüzümüz var. Laf değil hizmet üretmek için çıktığımız bu yolda hemşerilerimizin mutluluğu için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.