Kayserispor'dan 'Vefa Paketi' kampanyası

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, kulübe maddi destek sağlamak için hazırladığı `Vefa´ paketlerini tanesi 5 bin liradan satışa sundu.
Hes Kablo Kayserispor yönetimi, kulübe maddi katkı sağlanması için `Vefa Paketi´ kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 5 bin liraya satışa sunulan paketlerin her birinde 1 yetişkin, 1 çocuk forması, 3 atkı, 5 maske ve 1 rozet bulunuyor. Konuyla ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Var birkaç hayalimiz, diyerek çıktığımız yolda ilk hayalimiz borçsuz bir Kayserispor. Kayseri´ye Kayseriliye borç yakışmaz. Beklentimiz büyük değil. Sadece 1 vefa paketi alarak, şehrinizin takımına nasıl sahip çıktığınızı göstermeniz yeter" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-11-28 14:18:19
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