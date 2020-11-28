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Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti Melikgazi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 2-3

İHA

Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti Melikgazi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 2-3

Melikgazi Belediyespor evinde oynadığı maçta Balıkesir ekibi Bigadiç Belediyespor’a 32 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin 8.haftasında evinde oynadığı maçta büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Bigadiç Belediyespor’a son sette kaybetti ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Kayseri Atatürk Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada konuk ekip Bigadiç Belediyespor ilk seti 2225 kazanarak 10 öne geçti. İkinci seti ev sahibi ekip Melikgazi Belediyespor 2521 kazanarak skoru 11 yaptı. Üçüncü seti yine konuk ekip 2325 kazanarak skoru 21 yaptı. Dördüncü seti Melikgazi Belediyespor 2519 kazarak skoru 22 yaptı ve set 5’e uzadı. Son sette rakibi karşısında 1412 olan ev sahibi ekip Melikgazi Belediyespor rakibine 1618 kaybetti ve sahadan 31 mağlubiyetle ayrıldı. Melikgazi Belediyespor maç sonu büyük üzüntü yaşarken, Bigadiç Belediyespor ise büyük sevinç yaşadı.
Melikgazi Belediyespor aldığı bu mağlubiyetle ligde 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 6 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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