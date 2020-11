Akbaba'dan 'kombi' uyarısı Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba: "Kayserigaz’ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatlar büyük tehlike oluşturuyor"

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, vatandaşlara kombi konusunda uyarılarda bulunarak, "Kayserigaz’ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatlar büyük tehlike oluşturuyor" dedi.



Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren ve izinsiz fatura tahsilatı yapan işletmelerin Kayserigaz ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Bu son derece önemsediğimiz, vatandaşlarımızın doğal gaz kullanımına yönelik yaptığımız bilinçlendirme çalışmalarında da sıklıkla değindiğimiz bir konu. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki; aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren ve izinsiz fatura tahsilatı yapan bu tür işletmelerin Kayserigaz ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor. İzni olmadığı halde fatura tahsilatı yapan bu işletmeler çeşitli mağduriyetlere yol açabiliyor. Örneğin, yetkisiz ödeme noktalarının bazıları fatura bedellerini hiç yatırmıyor, bazıları da geç ödeme yaparak abonelerimizin gecikme faizine maruz kalmasına neden oluyor. Bu işletmeler tarafından verilen dekont ve benzeri belgelerin yasal bir dayanağı olmadığı için tüketiciler herhangi bir hak da iddia edemiyor. Kayserigaz olarak abonelerimizin herhangi bir ödeme sorunu yaşamamaları için çok sayıda kanaldan tahsilat hizmeti veriyoruz. Abonelerimiz çağrı merkezimizi arayarak veya internet sitemizi ziyaret ederek, anlaşmalı ödeme noktalarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca faturalarının arka yüzünde, ödeme noktalarının listesine ulaşabilirler. Kayseri’nin muhtelif yerlerinde bulunan Akıllı Vezneler, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar ve noktalar ile KayserMall AVM içinde bulunan Kayserigaz abone merkezlerinden, ilçelerde de Kayserigaz anlaşmalı ödeme noktalarından fatura işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca, ‘3D güvenlikli sanal POS’ uygulamasını da başlattık. Abonelerimiz doğal gaz faturalarını web sitemiz üzerinden kredi kartı ile taksitle de ödeyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.



2020 ekim sonu itibarıyla iletişim kanallarından 130 binin üzerinde aboneye hizmet verdiklerini kaydeden Akbaba, "7 gün 24 saat kesintisiz çalışan çağrı merkezimizden abonelerimizin taleplerini yanıtladık ve bilgilendirmelerde bulunduk. Çağrı merkezimize en sık sorulan konuları; fatura bilgilendirme, abonelik durumu ve tesisat bilgisi, abonelik evrak bilgisi, gaz açma, iletişim bilgileri güncelleme, internet sitesi bilgilendirme, abonelik ücretleri olarak özetleyebiliriz" dedi.



"Kayserigaz’ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatlar büyük tehlike oluşturuyor" diyen Dinçer Akbaba, "Kayserigaz’ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatlar büyük tehlike yaratıyor. Öncelikli uyarımız; abonelerimizin, doğal gazla çalışan cihazların projelerini değiştirecek müdahalede bulunmamaları, cihaz taktırdıklarında veya mevcut doğal gaz tesisatlarında bir değişiklik yapmaları gerektiğinde mutlaka Kayserigaz’a başvurmaları gerektiğidir. Kayserigaz’ın onayı olmadan tesisatlara yetkisiz kişilerce müdahale edilmesi, cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapılması can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bir diğer uyarımız da; bacaların bakımı ve temizliği ile yakıcı cihazların bakımının her yıl düzenli olarak yetkili servislere yaptırılması gerektiğidir. Doğal gaz tesisatlarına yapılacak bu bakımların, sertifikalı firmalar aracılığıyla olması gerekiyor. Bu sertifikaya sahip firmalara internet sitemiz www.kayserigaz.com.tr adresinden kolaylıkla ulaşılabilir" dedi.



Güvenli doğalgaz kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, "Her zaman söylüyoruz doğal gaz, doğa dostu ve ekonomik bir yakıt; ancak güvenli kullanım kurallarına da mutlaka uymak gerekiyor. Öncelikle havalandırma menfezlerinin kapatılmamasına dikkat edilmeli; olası bir gaz kaçağı veya karbonmonoksitin açığa çıkması durumunda, menfezler temiz havanın içeri girmesini sağlayarak oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırma özelliğine sahip. Yine doğal gaz tesisat bakımlarının, her yıl sertifikalı firmalara yaptırılması gerekiyor. Doğal gaz kaçağı olduğunda, ortamdaki gaz miktarı artıp oksijen azaldığı için zehirlenmeye neden olabiliyor. Bu nedenle doğal gaz kaçaklarının kolaylıkla algılanabilmesi için çürük sarımsak kokusuna benzer bir madde ile kokulandırma işlemi yapılıyor. Bu kokuyu duyan kullanıcı öncelikle panik olmadan cihaz ve sayaç vanalarını kapatarak, kapı, pencereyi açıp ortamı havalandırmalı. Bu sırada yapılmaması gerekenleri bilmek çok önemli. Tüm sayaçlarımızın üzerinde dikkat edilmesi gerekenler ve gaz kaçağı olması durumunda yapılması gerekenler belirtilmiş durumda. Öncelikle elektrikli aletleri kullanmamalı, fişten çekmemeli. Yine ışıkların açılması ya da kapanması, tehlikeye neden olabilir. Cep ya da ev telefonunu, kapı zilini kullanmamak gerek. Gaz kokusu duyulan mekânda kim varsa dışarı çıkmasını sağlamalı, açık alev kaynağı olan kibrit, çakmak kullanılmamalı, doğal gaz kokusu duyulan mevkiinin dışında bir yerden Doğal gaz Acil Hattı 187’ye haber verilmeli" şeklinde konuştu.



Akbaba, "Acil 187 merkezimiz ihbarları değerlendiren 7/24 hizmet veren ekibimizdir. Çok ilginç ihbarlar olmamasına karşın, zaman zaman farklı kurumların numaraları ile karıştırılarak aranabiliyor. Nadir de olsa aboneler tesisatlarının ya da radyatörleri üzerindeki vanaları açmayı unuttukları için, ısınma şikayetleri bizlere ulaşabiliyor. Bunun dışında abonelerimiz kendi yakıcı cihazları kaynaklı teknik servis sorunları nedeniyle de numaralarımızı arayabiliyor. Bu tarz durumlarda da, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz" dedi.

