Kayserispor´de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 10'uncu haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, yan top ve şut çalıştı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-28 17:07:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.