Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54  

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü, Ayşegül 9, Gülse 10, Fatma, Harrigan 19, Brown 22, Gemelos 13, Esra 14, Harris 20

SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Nurgül, Dilan, Madden 26, Nazlı 12, Zeynep Sude 2, Fatma Dilara 4, Bilgesu, Sema Nur, Elif 2, Neslihan 8

1´İNCİ PERİYOT: 23-15

DEVRE: 47-31

3´ÜNCÜ PERİYOT: 75 41 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Samsun Canik Belediyespor'u 107-54 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayı ile Samsun Canik Belediyespor'dan Madden oldu. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-28 18:28:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.