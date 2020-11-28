Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54  

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü, Ayşegül 9, Gülse 10, Fatma, Harrigan 19, Brown 22, Gemelos 13, Esra 14, Harris 20
SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Nurgül, Dilan, Madden 26, Nazlı 12, Zeynep Sude 2, Fatma Dilara 4, Bilgesu, Sema Nur, Elif 2, Neslihan 8
1´İNCİ PERİYOT: 23-15
DEVRE: 47-31
3´ÜNCÜ PERİYOT: 75 41 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Samsun Canik Belediyespor'u 107-54 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayı ile Samsun Canik Belediyespor'dan Madden oldu. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-11-28 18:28:34
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