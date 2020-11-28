Kayserispor'da korona virüs şoku

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor Kulübü'nde 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da gerçekleştirilen korona virüs testi sonrasında 2 futbolcunun pozitif olduğu tespit edildi.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Kayserispor kulübünde son olarak Wilfried Kanga, koronavirüs salgınına yakalanmış ve tedavi olduktan sonra takıma katılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.