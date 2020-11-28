Sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

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Kayseri’de bir ikamette sobadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu 1 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

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