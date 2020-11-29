Jandarmanın çevirdiği yolcu otobüsünde 450 gram esrar ele geçirildi

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri sonucunda, arama yapılan yolcu otobüsünde 450 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü asayiş faaliyetleri kapsamında Pınarbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Arama yapılan otobüsün içerisinde 450 gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, olayla ilgili olarak şüpheli F.Y. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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