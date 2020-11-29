Melis Gülcan riske edilmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melis Gülcan riske edilmedi

İHA

Melis Gülcan riske edilmedi

Bellona Kayseri Basketbol’un önemli oyuncusu Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle Samsun Canik Belediyespor maçında forma giymedi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında Melis Gülcan, ligin 10.haftasında oynanan Canik Belediyespor maçında oynamadı.
Hafif sakatlığı bulunan Melis Gülcan Bellona Kayseri Basketbol teknik ekibi tarafından riske edilmedi. Melis Gülcan ligin 11.haftasında oynanacak olan Botaş maçında forma giyebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu otobüsünde 450 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 450 gram esrar ele geçirildi: 1 ...
Yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ...
Sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete ...
Oteller müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirecek Otel ve konaklama tesisleri sadece kendi müşterilerine hizmet verecek
YEREL HABERLER Oteller müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine ...
Kayserispor'da korona virüs şoku
YEREL HABERLER Kayserispor'da korona virüs şoku
Kayserispor'da korona virüs şoku
YEREL HABERLER Kayserispor'da korona virüs şoku
Kayserispor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif ...
Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediyespor: 107-54  
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik ...
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 107 - Canik Belediyesi: 54
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: ...
Melikgazi Belediyespor - Bigadiç Belediyespor: 2-3
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor - Bigadiç Belediyespor: 2-3
Kayserispor´de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor´de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
Akbaba'dan 'kombi' uyarısı Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba: "Kayserigaz’ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatlar büyük tehlike oluşturuyor"
YEREL HABERLER Akbaba'dan 'kombi' uyarısı Kayserigaz Genel Müdürü ...
Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti Melikgazi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 2-3
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti Melikgazi ...
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev faresi yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev faresi ...
Kayserispor'dan 'Vefa Paketi' kampanyası
YEREL HABERLER Kayserispor'dan 'Vefa Paketi' kampanyası
Baktır ve Çakıcı ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Baktır ve Çakıcı ailesinin acı günü
Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyor
YEREL HABERLER Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine ...
Melikgazi'de pazar yeri denetimleri aksatılmadan yapılıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de pazar yeri denetimleri aksatılmadan ...
Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı ve Sarız'da yatırımları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı ve Sarız'da yatırımları ...
Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını ...
Kayseri´de kısıtlama öncesi meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Kayseri´de kısıtlama öncesi meydanlar boş kaldı
(ÖZEL) Kafatası ile 4 bin yıl önceki akrabalar belirlenecek Kültepe’de çıkan insan kafatasları dönemin akrabalık ilişkilerine ışık tutacak Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Hedefimiz, burada kazısı yapılmış evlerde kimlerin oturduğunu anlamak"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kafatası ile 4 bin yıl önceki akrabalar ...
Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı DHA ...
Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X