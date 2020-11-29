Melis Gülcan riske edilmedi

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Bellona Kayseri Basketbol’un önemli oyuncusu Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle Samsun Canik Belediyespor maçında forma giymedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında Melis Gülcan, ligin 10.haftasında oynanan Canik Belediyespor maçında oynamadı.

Hafif sakatlığı bulunan Melis Gülcan Bellona Kayseri Basketbol teknik ekibi tarafından riske edilmedi. Melis Gülcan ligin 11.haftasında oynanacak olan Botaş maçında forma giyebilecek.

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