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Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Kalani Brown ilk maçına Samsun Canik Belediyespor karşısında çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının son transferi Kalani Brown, ilk maçına çıktı. 23 yaşındaki Amerikalı pivot, Canik Belediyespor ile Kayseri'de oynanan maçta yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Samsun Canik Belediyespor karşısında 21 dakika süre alan Kalani Brown, 22 sayı üretip 11 ribaund aldı. İlk maçında beğeni alan Kalani Brown takım arkadaşları ile uyum içerisinde bir müsabaka oynadı.

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