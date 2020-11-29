Yeşilhisar'daki 'Küçük Paris' turizme kazandırılmayı bekliyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 'Küçük Paris' olarak bilinen eski adı Potamya, yeni adı Başköy olan mahallede 1800'lü yıllarda yapılan tarihi evler turizme kazandırılmayı bekliyor.

Bilinen ilk adı Potamya olan daha önce Ortaköy şimdide Başköy olarak bilinen mahalle Roma döneminde mavcuran, Potamya ve kavasos birleşik kent yeni adıyla Başköy muhteşem mimarıyla dikkat çekiyor. Başköy mahalle Muhtarı Yusuf Tuncer Kapadokya'nın merkezi olan Potamya'nın turizme kazandırılmasını istiyor.

Başköy Mahalle Muhtarı Yusuf Tuncer "Burada Rumlardan kalma bir ilkokul var, tarihçesi 1820 yıllarına ait. Ayrıca tarihi Rum evlerimiz var onlarda aynı iki bin yıl önce yaşanmış mübadele döneminde Rumlar gitmiş onun yerine Türkmenler ve Selanik tarafından gelen göçmenler var. Burası daha önce karakol olarak kullanılıyordu, sonra ise 1923 yılında ilkokula çevrildi. Köyümüzün içinde tarihi evlerimiz var, kiliseden dönme bir camimiz var. Camimiz Rumlardan kalma, Cumhuriyetten sonra mübadele döneminde kiliseden camiye çevrilmiş, fakat afattan dolayı şuanda kullanılmıyor. 1800'lü yıllarda yapılmış tarihi evlerimiz var, şuanda vatandaşların bir kısmı oturuyor bir kısmı afattan dolayı yeni yerleşim alanına gitti. 2014 yılında bir kaya yuvarlanması neticesinde 1 kişi kayanın altında kalarak vefat etti. Yetkililerden tarihi yerlerimize kamera takılmasını istiyoruz. Hazineciler burada cirit atıyor, hazinecilerin önüne geçmek için kamera takılması şart. Yetkililerden buraya sahip çıkmalarını ve turizme kazandırmalarını istiyoruz. Kapadokya'nın merkezi bizim burası, buranın eski ismi 'Potamya'dır" dedi.

Muhtar Tuncer "Kaymakamımız, Belediye Başkanımız burayla ilgileniyorlar sağ olsunlar. Fakat bu binalar bakım istiyor, bakım yapılmazsa kısa süre içinde yıkılacak. Yetkililerden binalara bakım yapmalarını ve turizme kazandırmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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