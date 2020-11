Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler’e daha modern okulun temelini attı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi’nde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye kazandırılacak olan 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu’nun temelini attı. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölgeye kazandırılacak olan modern okulun temelini attı. Kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park, yeşil alan, okul gibi sosyal donatıların yapılacağını ve Kayseri’ye yakışır yeni çehresi ile Uğurevler’ in çok daha güzel olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Uğurevler Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan okulun temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını ve kazasız, belasız sağlıkla inşaatın tamamlanmasını diliyorum. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle sosyal donatılar, okul, çevre düzenlemesi gibi çalışmaları hazırlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Temelini attığımız okulun inşaatı önümüzdeki yıl tamamlayarak, yeni eğitimöğretim yılına hazır hale getireceğiz. 24 derslikli olan bu okulumuzun içerisinde aynı zamanda 4 derslikli anaokulu bulunacak. Hem anaokulu hem ilkokuluyla birlikte bölgenin ihtiyacı olan okul ihtiyacını karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm ile birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yaklaşık 3 yıldır Uğurevler Mahallemizde devam eden dönüşümle hem kentsel dönüşüm konutları kazandırdık. Hem de bölgenin ihtiyacı olan yol, çevre düzenlemesi, yeşil alan ve sosyal donatıları adım adım yerine getiriyoruz. Okul inşaatıyla birlikte yeni ulaşım arterlerini kazandırabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bölge sakinlerinin daha ferah içinde yaşayacakları yeşil alanlara, hem de yeni ulaşım akslarla birlikte daha konforlu ulaşım imkanı sağlayacaklar. Yapılan çalışmaların Kocasinan’ımıza ve Uğurevler’e hayırlı olmasını diliyorum.”

İşçilere tatlı ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Bölge sakinleri ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

