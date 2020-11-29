Kayserispor ile Karagümrük ilk kez karşılaşacak

Hes Kablo Kayserispor ile Karagümrük , Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecekler.
Süper Ligin 10.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Her iki takımda Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacaklar. 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele 19:30'da başlayacak.
İki takımda daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 kez karşılaşırken 2.Lig'de ise 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 4 galibiyet alırken, 1 beraberlik aldı. Karagümrük ise Kayserispor’a karşı hiç galibiyet alamadı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlar şu şekilde:
196869 Sezonu 2.Lig KayserisporKaragümrük 20
196869 Sezonu 2.Lig KaragümrükKayserispor 01
198081 Sezonu 2.Lig KayserisporKaragümrük 10
198081 Sezonu 2.Lig KaragümrükKayserispor 00
200506 Sezonu Kupa KayserisporKaragümrük 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.