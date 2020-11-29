Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek

İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda, resmi anaokulları ve anasınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hfızısıhha Kurulu tarafından alınan kararda Covid19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından, “Covid19 salgınının seyri dikkate alındığında 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir” duyurusu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.