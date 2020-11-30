47 yaşındaki valilik çalışanı, koronavirüsten öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Valiliği'nde çalışan, 4 çocuk babası Mustafa Yıldız (47), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nde çalışan Mustafa Yıldız, 9 Kasım'da yüksek ateş ve öksürük şikayetleri ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldız, hemen tedaviye alındı. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Mustafa Yıldız'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-11-30 10:10:35
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