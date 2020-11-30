Kayseri'de sığırcıklardan görsel şölen

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, binlerce sığırcığın gökyüzündeki hareketleri ilgiyle izlendi.
Kayseri´de okunan akşam ezanı sırasında binlerce sığırcık kuşu görüldü. Sığırcıklar, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içerisinde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi, dans edercesine uçan sığırcıkları dakikalarca izledi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA
2020-11-30 10:12:47
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