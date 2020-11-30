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Karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

İHA

Karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Haymana Caddesi'nde meydana gelen olayda İlayda T.(11), Ecrin T.(10), Sedat T.(64), Teslime T.(43), Ali Salih T.(4), Salih T.(68) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Zehirlenen 6 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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