Karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Haymana Caddesi'nde meydana gelen olayda İlayda T.(11), Ecrin T.(10), Sedat T.(64), Teslime T.(43), Ali Salih T.(4), Salih T.(68) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Zehirlenen 6 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.