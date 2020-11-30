Kayseri´de 6 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Haymana Caddesinde oturan ailenin fertleri, sabah kaltıklarında rahatsızlandı. Salih (68), Sadet (64), Teslime (43), İlayda (11), Ecrin (10) ve Ali Salih Tekman (4) gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zerilendiği belirlenen 6 kişi, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Harun Reşit SERBEST

2020-11-30 11:59:50



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