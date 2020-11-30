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Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm aynı zamanda sosyal dönüşüm anlamı da taşıyor" "Çocuklar daha iyi bir Kocasinan'da yetişecek"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm aynı zamanda sosyal dönüşüm anlamı da taşıyor" "Çocuklar daha iyi bir Kocasinan'da yetişecek"

Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü ve 7’den 70’e herkesin mutlu olduğu kentsel dönüşüm projeleri kapsamında modern evlerine kavuşan aileler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a dualar ederek, mutluluklarını dile getirdi. Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar ise “Kentsel dönüşümle özellikle vatandaşların yaşamına dokunarak, onların daha çağdaş şartlarda yaşamalarına ve hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunuyoruz.” dedi.
Kentsel dönüşümle birlikte Ziyagökalp Mahallesi’ne modern konutlar, tesis, pazar yeri ve yaşam alanları kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, rıza esaslı yapılan anlaşmalar doğrultusunda modern konutlarına kavuşan ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını ifade etti. ‘Yeni Kocasinan’ı inşa etmek için sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi.
“Kentsel dönüşüm bizim için aynı zamanda bir sosyal dönüşüm anlamı taşımaktadır. İstiyoruz ki çocuklarımız geleceğe daha huzurlu ve mutlu ortamlarda yaşayarak hazırlansınlar. Bizim görevimiz, Hakk'ın rızasını almak için halka hizmet etmektir. Bizler de rıza esaslı anlaşmalarını sağlayarak, onların kentsel dönüşüm kapsamında inşa ettiğimiz modern konutlarda oturmalarını sağladık. Bütün gayemiz, kentsel dönüşümle birlikte ihtiyacı olan her mahallede dönüşümü sağlamaktır. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacaklar. Bu bağlamda Kocasinan’ımızın her bölgesinde dönüşüme ihtiyacı olan niteliksiz yapıların olduğu bölgeleri değiştirip, dönüştüreceğiz ve insanımıza ve Kocasinan’ımıza yakışır bir şekilde yenileyeceğiz.”
Ziyagökalp Mahallesi’nde dönüşümle modern evine kavuşan Fatma Keskin (60) ise kentsel dönüşümle rahatlığa kavuştuklarını belirterek, “Dönüşümle yeni konutumuz, bizim mutluluğumuza ve huzurumuza katkı sağladı. Şuan ki keyfimiz, dünya malına değer. Ayrıca dönüşümle mahallemizin çevresini yeşillendiren ve bizlere böyle imkan sunan Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.” dedi.
İsmail Tuncay (66) da yeni konutlarından çok memnun olduklarını ifade ederek, “Allah razı olsun. Çok memnunuz. Yeni konut, bizim hayal ettiğimizden daha iyi oldu. Yeni evimiz; asansörlü, konforlu, daha sıcak, daha güvenli ve daha rahat. Rabbim’e çok şükür. Allah razı olsun Başkanımızdan.” diye konuştu.
Şerafettin Bulut (36) ise gecekondularının her gün çatısını düzelttiğine dikkat çekerek “Kış mevsiminde çok zor hayat sürerdik. Tabiri caizse ‘Cehennem’ gibiydi. Şimdi ise ‘Cennetteyiz’ gibi. Başkanımız ve büyüklerimizden Allah razı olsun. Rahata kavuştuk. Önceden kimse kimseyi tanımazdı şimdi tek çatı altında bir aile olduk. Tanıdık 70 hane var.” şeklinde konuştu.
Serap Tosun (42) da yaklaşık 20 yıl gecekonduda yaşadığını vurgulayarak, “Anlatılmaz, yaşayan bilir. Özellikle kışın çok zorluklar yaşıyorduk. Kömür, soba, suların donması ve soğuk olması gibi hayatımız olumsuz etkileniyordu. Şimdi ise burada rahatlık var. Her konuda rahatlık var. Kentsel dönüşümden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz.” dedi.
Fatma Karaca (75) ise her zaman belediyeye dua ettiğini belirterek, “Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gecegündüz yatıp kalktıkça her daim dua ediyorum. Şu yaşlılıkta bize Rabbim, büyük bir nimet verdi. Rabbim, onlardan razı olsun. Anlatamam, Mevlam herkese nasip etsin. Allah herkesi gecekondulardan kurtarsın.” ifadelerine yer verdi.
Diğer vatandaşlar ise eski evde çok zorluklar çektiklerini ve kentsel dönüşüm konutlarından verilen evde, sıcak bir ortamda huzur içerisinde yaşadıklarını vurgulayarak, “Yaşam konforuna kavuştuk. Her şey elimizin altında. Özellikle komşularımızla birlikte aynı binada yer almak bizleri mutlu etti. Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederiz. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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