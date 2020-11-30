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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma

İHA

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, yeşil doku ve peyzaj açısından özel önem verdikleri millet bahçesinin şehrin stresini üzerinden atarak, sağlıklı ve nitelikli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi olacağını söyledi.
Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirildiğini ve bu doğrultuda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.
YEŞİL ANLAMINDA SÖZDE DEĞİL ÖZDE ÇALIŞMA: MİLLET BAHÇESİ
Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ekolojik unsurlar ile yeşil koridorların ve insana ait tüm sosyal donatıların en ince detayına kadar düşünülüp, projelendirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yeşil anlamında sözde değil özde bir çalışma olarak nitelediği projeye ilişkin, “Lider şehrimizle ilgili yaptığımız projeler, yatırımlar ve hizmetlerin tamamında Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini hep gördük, görmeye de devam ediyoruz. Şehrimizin göbeğini yemyeşil hale getirecek millet bahçesi projesi ‘yeşil’ anlamında sözde değil özde çalışmalarımızın da bir örneğini teşkil ediyor” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her zaman ahde vefayı, kadirşinaslığı önemsediğini ve bu değerlere göre kendini şekillendirdiğini belirterek, “Biz de bu anlayışla yola çıkarak Kayseri’ye yakışanı yapıp, lider şehre, lider yatırıma ancak bir liderin isminin verilebileceği düşüncesiyle alanında eşsiz olan projemize ‘Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ isminin verilmesinin en doğru karar olacağına karar verdik ve Kayseri Büyükşehir Meclisi’nde onaylayarak, bu ismi Millet Bahçesi’ne verdik” diye konuştu.
MİLLET BAHÇESİ İLE İDEAL KENT SINIRLARININ ÜZERİNE ÇIKILACAK
Başkan Büyükkılıç, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘ideal kent’ tanımlamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarının yaklaşık 10 metrekare olarak kabul edildiğini ve Kayseri’nin halen 10 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarının “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi”nin tamamlanması ile birlikte ideal kent standartlarının üzerine çıkaracağına işaret ederek, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin yeni akciğerleri olacak” ifadesini kullandı.
İŞTE PROJENİN DETAYLARI
Başkan Memduh Büyükkılıç, projenin detayları ile ilgili de şu bilgileri verdi:
“1 milyon metrekare alanın tamamı yeşil olacak, bünyesindeki biyolojik gölet, yaya ve bisiklet yolları, etkinlik alanları gibi onlarca unsurla hemşerilerimizin keyifli vakit geçirip, dinlenebileceği, huzur bulacağı vazgeçilmez bir alan haline gelecek. Projenin detaylarına bakacak olursak, toplam alan 1 milyon 260 bin metrekare, toplam yeşil alan 1 milyon metrekare, biyolojik gölet 37 bin metrekare, etkinlik alanı 62 bin metrekare, mevcut ağaç sayısı 6 bin 150’dir. Millet bahçesine dikilmesi planlanan ağaç sayısı 19 bin, bisiklet yolu 5,5 kilometre, koşuyürüme parkuru 5,5 kilometre, çocuk oyun alanı 20 adet, spor sahası 16 adet, yapı alanı 6 bin 900 metrekare olacak. Alanda, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, mesire alanı, yayabisiklet yolları, sağlıklı yaşam merkezi, çocuk oyun alanları, spor alanları, Mimarsinan Kültür Merkezi, meydanlar, müze, WC, Mescit, dronemaket uçak pisti, özel çiçek bahçeleri, evcil hayvan eğitim alanı, yeşil labirent parkı, koşubisiklet parkurları, panayır alanı, atv parkuru, paintball alanı, kaykay pisti, veledrom, büfesatış birimleri ve dünya mutfakları yer alacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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