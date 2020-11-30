Yöneticiler çekti, futbolcu ve antrenörler rol aldı Amatör kulüpten profesyonellere taş çıkartan forma tanıtımı Minik futbolcular, oyunculukları ile dikkat çekti

Kayseri Amatör Küme takımlarından Yerköyspor, futbol akademisinde kullanacağı yeni sezon formalarını çektiği klip ile tanıttı. Profesyonel kulüplere adeta taş çıkartan klip profesyonelliği ile dikkat çekerken, minik futbolcuların oyunculuk kalitesi ise tam not aldı. Klip çekimi için ilçedeki sanayiden getirtilen motor indirme aparatı kullanıldı.

Son dönemde alt yapıda yaptığı atılımlar ile dikkat çeken ve Yerköyspor Futbol Akademi’yi hayata geçiren 1. Amatör Küme ekibi Yerköyspor, akademide yeni sezonda giyeceği formaları bir kliple tanıttı. Amatör kulübün yaptığı klip bir çok profesyonel takıma taş çıkarttı. Yerköyspor Başkan Yardımcısı Berat Tolga Turaç, kısıtlı imkanlar ile ilçede buldukları tüm malzemeleri kullanarak klip çekimini tamamladıklarını söyledi. Özellikle minik futbolcuların dönerek formaları göstereceği sahneyi çekebilmek için sanayiden motor indirmekte kullanılan bir aparatı kullandıklarını belirten Turaç, “Alt yapımızdaki futbolcularımızın giyeceği formaları tanıtmak için klip çekme fikri gelişti. Tamamen kendi imkanlarımız ile bu klibi çektik. Kısıtlı imkanlara rağmen minik futbolcularımızın mükemmel oyunculuğu ile ortaya bu klip çıktı. Kısa sürede büyük ilgi gören klibimizi gören ilk olarak hangi profesyonel kulübün klibi diye seyretti. Bizim kulübümüz olduğunu öğrenince şaşırdılar” dedi.

Kısıtlı imkanlara rağmen profesyonel bir işin ortaya çıktığı klip çekiminde altyapı antrenör ve oyucuları rol alırken, çekimler ise kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirildi.

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