Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor

İHA

Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, BosnaHersek’in Mostar şehrinde gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirterek, KAYMEK tarafından verilen kurslara yoğun ilgi gösteren Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlara kurslarda kullanabilmeleri için maske ve hijyen malzemesi gönderdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Mostar’da Türk kültürünü, dilini ve medeniyetini tanıtarak, 12 branşta 3 bini aşkın kişiye ücretsiz eğitim verdiklerini de açıkladı.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir olarak uluslararası projelere de önem verdiklerini belirtti.
Kayseri ile Bosna Hersek’in Mostar şehrinin kardeş şehir olduğunu ve belediye bünyesindeki KAYMEK’in bölgede önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç, kurs faaliyetlerine Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşların yoğun ilgi göstererek barış köprüsü kurulmasının sağlandığını belirterek, “Kurs sonunda farkındalık oluşturmak amacıyla sanatsal sergiler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerimiz bölgede o kadar önemli bir etkiye sahip ki Mostar şehrinin yöneticileri ve halkı şükran ifadeleriyle birlikte ‘Kursları artırın’ diye bize yazı gönderiyorlar” dedi.
12 BRANŞTA 3 BİNİ AŞKIN KİŞİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLDİ
KAYMEK Mostar’da 12 branşta 3 binden fala kişiye ücretsiz eğitim verildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetleri gösteren KAYMEK A.Ş. kardeş şehir Mostar’da Ahşap Boyama, Folyo Rölyef, Hazır Giyim, Kurdele Nakışı ve Takı Tasarım, Keçe Yapımı, İğne oyası, Hüsni Hat(Kaligrafi), Kâğıt Telkâri, Ebru, Kırkyama, Geleneksel ev Yemekleri Hazırlama olmak üzere 12 branşta 3000’den fazla kişiyi ücretsiz eğitimlerle belgelendirmiştir. Ayrıca yapılan el sanatları sergileri, gençlik festivalleri, yaz okulları, seminerler ve organizasyonlarla on binlerce kişiye ulaşarak kültürümüzün tanıtımına katkı sağlanmıştır” diye konuştu.
HEM MOSTAR’DA, HEM KAYSERİ’DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILDI
Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl hem Kayseri’de, hem de Mostar ile Viyana’da çeşitli sergiler açıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında gerçekleştirilen eğitimler sonunda üretilen eserler önce Mostar’da büyük bir karma sergi ile ardından Viyana’da açılan Ebru sergisi ile tanıtılmıştır. Kardeş Şehir protokolü ile Osmanlıdan günümüze gelen bu dostluğu Bosna Hersek’in Mostar şehrinde açtığı kurslarla perçinleyen KAYMEK, yine 2019 yılında Kayseri’de Mostar’dan gelen 50 kişilik Hüsni Hat kursiyerlerine ev sahipliği yapmıştır. Türk İslam Sanatları üzerine çalışmaların yapıldığı bu etkinlikte, Kayseri’nin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması adına kültürel bir geziye de yer verilmiştir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’nin yurtdışındaki kültür kuruluşu olan Yunus Emre Enstitüsü, toplumsal kaynaşmayı da beraberinde getirdi. KAYMEK kurslarının her üç aylık dönemlerinin sonunda Mostar’da sertifika törenleri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Anadolu kültürünü Mostar’da adeta yaşattı.”
MOSTAR’A MASKE VE HİJYEN MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ
Dünyanın korkulu rüyası olan ve hayatı olumsuz etkileyen Pandemi sürecinde de KAYMEK Mostar’da eğitim faaliyetlerinin KOVİD19 kurallarına uygun şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Dr. Büyükkılıç, kardeş şehir Mostar’a Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurslarda kullanılmak üzere maske ve hijyen malzemeleri gönderildiğini de belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin gönül coğrafyamız olan Bosna Hersek’te gönül köprülerini güçlendirmek adına kardeş şehir Mostar’da faaliyetlerini artırarak sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yöneticiler çekti, futbolcu ve antrenörler rol aldı Amatör kulüpten profesyonellere taş çıkartan forma tanıtımı Minik futbolcular, oyunculukları ile dikkat çekti
YEREL HABERLER Yöneticiler çekti, futbolcu ve antrenörler rol ...
Çandıroğlu il Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı yaptı
YEREL HABERLER Çandıroğlu il Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı ...
Talas'ta öncelik iş güvenliği
YEREL HABERLER Talas'ta öncelik iş güvenliği
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma
YEREL HABERLER Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hummalı ...
Erciyes’teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Erciyes’teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm aynı zamanda sosyal dönüşüm anlamı da taşıyor" "Çocuklar daha iyi bir Kocasinan'da yetişecek"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm aynı zamanda ...
Muzdan yumurtaya kadar 85 çeşit turşu yapıyor
YEREL HABERLER Muzdan yumurtaya kadar 85 çeşit turşu yapıyor
Kayseri´de 6 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri´de 6 kişilik aile, sobadan sızan gazdan ...
Karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına ...
Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi Ampute Futbol Milli Takımı forması giyerken, kayakta Türkiye’de tek oldu Harun Mut, azmi ve hırsı ile evde oturan engellilere örnek oldu
YEREL HABERLER Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı ...
Melikgazi'de Hayırsever İle Yapılacak Olan Yurdun Protokolü İmzalandı
YEREL HABERLER Melikgazi'de Hayırsever İle Yapılacak Olan Yurdun ...
Kayseri'de sığırcıklardan görsel şölen
YEREL HABERLER Kayseri'de sığırcıklardan görsel şölen
47 yaşındaki valilik çalışanı, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER 47 yaşındaki valilik çalışanı, koronavirüsten öldü
Kayseri Valiliği’nin acı günü
YEREL HABERLER Kayseri Valiliği’nin acı günü
Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, "Rabbim inşallah alnımızın akıyla görevimizi yapmayı nasip eder"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, "Rabbim inşallah ...
Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı
Avramovski baba oldu
YEREL HABERLER Avramovski baba oldu
Kayserispor'da 7 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor'da 7 eksik var
Hastaya giden ambulans şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastaya giden ambulans şarampole devrildi: 2 yaralı
Hasta nakleden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hasta nakleden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek
YEREL HABERLER Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek
Koronavirüs tedavisi gören Mehmet Özhaseki taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören Mehmet Özhaseki taburcu ...
Husumetlisi sokakta bıçakladı
YEREL HABERLER Husumetlisi sokakta bıçakladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 tedavisi tamamlandı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X