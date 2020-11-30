Uşaksporlu futbolcular ameliyat oldu

KAYSERİ, (DHA) Misli.com 2. Lig takımlarından Uşakspor´un forvet oyuncusu Noyan Öz ve orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı geçirdikleri sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi´nde ameliyat edildi.
Uşakspor´un forvet oyuncusu Noyan Öz´ün artroskopi, orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı´nın ise ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz ekibi tarafından gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası, sporculardan Noyan Öz´ün 10 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 1 ay sonra da koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Futbolcunun yaklaşık 1.5 ay sonra ise sahalara dönmesinin beklendiğini ifade edildi. Abdullah Balıkçı´nın ise 20 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 10 hafta sonra da koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, futbolcunun yaklaşık 8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-11-30 14:56:38
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