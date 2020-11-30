Kalani Brown Kapadokya’da

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Bellona Kayseri Basketbol’un son transferi Amerikalı pivot Kalani Brown takım arkadaşları ile birlikte Nevşehir Kapadokya'yı gezdi.

Kalani Brown takım arkadaşları Harris ve Mikiah Harrigan ile birlikte tarihi yerleri gezerek vakit geçirdi. Bellona Kayseri Basketbol forması giyen genç oyuncu ayağının tozu ile ilk gittiği yer Kapadokya oldu.

Öte yandan Jacki Gemelos ise hafta sonu annesi ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi’ne gitti.

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