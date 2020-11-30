Kayserispor-Karagümrük mücadelesinin VAR hakemi Halis Özkahya oldu

Hes Kablo Kayserispor'un, bu akşam evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya görev yapacak.

Süper Lig’in 10. haftasında Hes Kablo Kayserispor bu akşam Kadir Has Stadyumunda Fatih Karagümrük’ü konuk olacak. Bu zorlu mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy’ un yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam. Hes Kablo Kayserispor Fatih Karagümrük maçında VAR koltuğunda ise Halis Özkahya oturacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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