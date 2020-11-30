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Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

İHA

Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 10. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Lopes’in ceza sahasına ortasında Hasan Hüseyin'in gelişine vuruşunda kaleci Viviano topu rahat bir şekilde kontrol etti.
15. dakikada Attamah’ın Biglia’yı düşürmesi sonrasında Fatih Karagümrük ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Balkovec'in direkt kaleye vuruşunda kaleci İsmail topu kontrol etti.
23. dakikada Lenon’un ortasında ceza sahası içinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşu kaleci Viviano'da kaldı.
28. dakikada Aziz Behich’in pasında Campanharo'nun gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.
33. dakikada Kvrzic’in pasında Campanharo'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada Hasan Hüseyin’in kullandığı serbest vuruşta Lopes’in kafa vuruşunda kaleci Viviano topu güçlükle çeldi, ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy x, Kemal Yılmaz x, Mehmet Cem Satman x
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe x, Aziz Behich x, Lopes x, Sapunaru x, Kolovetsios x, Hasan Hüseyin x, Campanharo x, Lenon x, Kvrzic x, Attamah x, Kanga x
Yedekler: Doğan Alemdar, Fernandes, Manzala, Oğuzhan, Penrique, Emre Demir, İlhan Parlak, Adem Doğan, Barış Doğan, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Fatih Karagümrük: Viviano x, Fatih, Koray x, Lichaj x, Balkovec x, Ramazan Civelek x, Jimmy Durmaz x, Ndao x, Biglia x, Sabo x, Sobiech x
Yedekler: Aykut, Alparslan, Zeki, Mevlüt, Efe, Egemen, Murat, Aksel, Furkan, Aatif
Teknik Direktör: Atılay Canel

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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