Epilepsi hastası olduğu için işten çıkarılan genç yardım istedi Epilepsi hastası Yusuf Ali Holat: "Engelli kadrosundan alındığım iş yerlerinden krizim tuttuktan sonra çıkarılıyorum"

Kayseri’de 1 çocuk babası epilepsi hastası Yusuf Ali Holat, rahatsızlığından dolayı işten çıkartıldığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

6 aylık hamile eşinin de kendisi gibi epilepsi hastası olduğunu ve annesinin engelli raporu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki Yusuf Ali Holat, engelli kadrosundan girdiği iş yerlerinde epilepsi krizi geçirdikten sonra işten çıkartıldığını ve mağdur olduğunu söyledi. Engelli haklarından faydalanarak ev aldığı için sosyal destek de yapılmadığını belirten Holat, yetkililerden kendisine iş bulması konusunda yardım etmelerini istedi. Ameliyat olması gerektiğini fakat maddi durumu olmadığı için ameliyat olamadığını söyleyen Yusuf Ali Holat, “Ben epilepsi hastasıyım, eşim de epilepsi hastası. Annem engelli, kardeşlerim engelli. Epilepsi rahatsızlığımdan dolayı engelli kadrosundan işe alınıyorum fakat 12 ay çalıştırıldıktan sonra işten çıkartılıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı biraz çalıştırıp çıkartıyorlar. Çalışırken bir sıkıntım olmuyor. Epilepsi hastalığım havaleye neden olduğu için işten çıkartılıyorum. Rapordan dolayı hastaneye gidip geliyorum, o nedenle işten çıkartılıyorum. Daha önce 5 firmada çalıştım. Epilepsi hastalığımdan dolayı hep işten çıkartıldım. Raporumuz olduğu halde hiçbir yardım görmüyorum. 1 aydır işsizim, engelli kadrosundan ev aldığımdan dolayı her yerden yardım talebi uygun görülmemiştir diye cevap alıyorum. Yetkililerden bana uygun bir iş istiyorum. Aileme yardım istiyorum. Ameliyatla sağlığıma kavuşma imkanım var ancak maddi durumum olmadığı için ameliyat olamıyorum. Yetkililerden sadece çalışabileceğim bir iş istiyorum” dedi.

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