Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 10. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada Attamah’ın uzaktan şutunda kaleci Viviano topu zorlukla çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdıd.

53. dakikada Hasan Hüseyin’in ortasında ceza sahası içinde Sapunaru’nun kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

55. dakikada Fatih Karagümrük Kayserispor’un ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kullandı. Balkovec direkt kaleye gönderdiği topu kaleci İsmail Çipe çeldi.

66. dakikada Balkovec’in ortasında kaleci İsmail’in boşa çıktığı pozisyonda Sobiech’in kafa vuruşu auta çıktı.

90+3. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girer girmez ortasında İlhan Parlak'ın gelişine şutu kaleyi bulmadı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy x, Kemal Yılmaz x, Mehmet Cem Satman x

Kayserispor: İsmail Çipe xx, Aziz Behich xx, Lopes x, Sapunaru xx, Kolovetsios x, Hasan Hüseyin x (Fernandes dk. 80 ?), Campanharo x, Lenon xx (Manzala dk. 80 ?), Kvrzic x (Pedro Henrique dk. 68 x), Attamah x, Kanga x (İlhan Parlak dk. 57 x)

Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Fatih, Koray x, Lichaj x, Balkovec xx, Ramazan Civelek x (Aatif dk. 69 x), Jimmy Durmaz xx (Zeki Yıldırım dk. 79 x), Ndao x (Alparslan dk. 90 ?), Biglia x, Sabo x, Sobiech x (Mevlüt Erdinç dk. 68 x)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Efe, Egemen, Murat, Aksel, Furkan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Sarı kartlar: Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.