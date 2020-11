Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise "Oyuncularımı kutluyorum. Bir an önce daha iyi oynayıp maç kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Burada bir puanla yetinip ayrılmak istemiyorduk ama 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

SAMET AYBABA: ''BİR AN ÖNCE DAHA İYİ OYNAYIP MAÇ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncular ile kenar varyasyonlarını çalıştılar. Çoğunu da uygulamaya çalıştılar. Başarılı uyguladığımız pozisyonlar var ama futbol bu. Ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışsanız da sonlandırma sorunu yaşasanız sonuca gidemezsiniz. Oyuncularımı kutluyorum. Coşkulu oynamaya çalıştılar. Bir an önce daha iyi oynayıp maç kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

ATILAY CANEL: ''1 PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDIK''

Karşılaşma sonrası konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "Biz buraya puan ve puanlar almak için gelmiştik. Oyun planımızı ona göre yaptık. İlk yardında ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zorlandık. İkinci yarı iş tersine döndü. Burada bir puanla yetinip ayrılmak istemiyorduk ama 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Buradan istediğimiz 3 puan almaktı ama karşılaşma beraberlikle sonuçlandı" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

