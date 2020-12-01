Samet Aybaba 2 maçta 2 puan aldı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba takımın başında çıktığı 2 maçta kaybetmedi.

Hes Kablo Kayserispor dün oynadığı maçta Karagümrük ile 00 berabere kaldı. Son oynanan iki maçta takımın başında yer alan teknik direktör Samet Aybaba 2 beraberlik alarak 2 puan topladı.

Ligin 9.haftası öncesinde takımın başına gelen ve ilk maçında Galatasaray deplasmanından 11'lik sonuçla dönen SarıKırmızılılar, ligin 10.haftasında da evinde Fatih Karagümrük ile 00 kaldı.

Teknik Direktör Samet Aybaba ile Süper Lig serüvenine devam eden Hes Kablo Kayserispor, ligin 11.haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.