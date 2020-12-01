Kayserispor galibiyete hasret

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Hes Kablo Kayserispor iç sahada oynadığı son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligin 10.haftasında evinde oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Haftayı 1 puanla kapatan sarı kırmızılı ekip iyi bir oyun ortaya sergilemesine rağmen 3 puanı getirecek golü bulamadı.

Sahasında 3 maç aradan sonra hanesine puan yazdıran Hes Kablo Kayserispor, iç sahada oynadığı son 4 maçta galip gelemiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor ve Hatayspor’a kaybeden Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı Fatih Karagümrük maçında berabere kaldı. SarıKırmızılılar ligin ilk maçında evinde Kasımpaşa maçını tek golle kazanarak 3 puan almıştı.

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