Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor iç sahada oynadığı son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligin 10.haftasında evinde oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Haftayı 1 puanla kapatan sarı kırmızılı ekip iyi bir oyun ortaya sergilemesine rağmen 3 puanı getirecek golü bulamadı.
Sahasında 3 maç aradan sonra hanesine puan yazdıran Hes Kablo Kayserispor, iç sahada oynadığı son 4 maçta galip gelemiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor ve Hatayspor’a kaybeden Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı Fatih Karagümrük maçında berabere kaldı. SarıKırmızılılar ligin ilk maçında evinde Kasımpaşa maçını tek golle kazanarak 3 puan almıştı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.