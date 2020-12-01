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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Takım oyunu ile kazanmaya başlayacağız"

İHA

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Takım oyunu ile kazanmaya başlayacağız"

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımın son durumunun umut verdiğini ifade ederek, "Takım oyunu ile Samet hocanın farkını göreceğiz ve 3 puanları alacağız" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamasında 3 puanı almayı umut ettiklerini, birçok pozisyon bulduklarını ancak gol atamamanın sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.
Takım oyunundan ve futbolcuların mücadelesinden memnun olduklarını ifade eden Mustafa Tokgöz, "3 puan almayı umut ediyorduk ve istiyorduk. İyi futbol oynadık. Karagümrük karşısında hiçbir futbolcumuzun kötü oynadığı düşünmüyoruz. Önemli pozisyonlar bulduk ama atamadık. Tek eksiğimiz gol atamamak oldu. Özellikle ilk yarı ayağa pas yapan, yüzde 62 topa sahip olma oranı ile maça ağırlığımızı koyduk. Bol pozisyonumuz vardı ama forvetimiz ağlara topla buluşturamadı. İstenilen son vuruşlar olmadı. Bugün sevindirici olan futbolcularımızın, takım olma yolunda çok büyük yol kat ettiği. Bundan sonra takım oyunu ile Samet hocanın farkını göreceğiz ve 3 puanları alacağız” dedi.
Kayserispor kulübü tarafından hazırlanan ve 5 Bin TL karşılığında hediye edilen vefa paketi hakkında da konuşan Mustafa Tokgöz, günlük giderleri yüksek kulüplerden birisi olduklarını, Vefa Paketi ile bu giderleri karşılamayı amaç edindiklerini söyledi.
Mustafa Tokgöz "Yıllardır bir eleştiri vardı. Kayseri’den Kayserispor’a sahip çıkılmıyor diye. Ben olayın öyle olduğunu düşünmüyorum. Görüştüğüm her işadamı olumlu. Vefa paketinde beklentiyi yüksek tutmadık. Ne istiyorsak bu takıma gerçekten kimler katkı sağlamak istiyorsa onu bekledik. Karınca kararınca destek olunmasını istedik. Çok güzel dönüşler aldık. Daha kapısından çevirip hayır diyen olmadı. Herkes elinden geleni yapıyor Bundan sonra durmak yok. Kayserispor vefa paketiyle Kayserili iş adamlarını buluşturmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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