Koronavirüsü yenen başhekim: Bu durumun ciddiyetinin farkına varmak lazım



Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de 15 günlük ilaç tedavisinin ardından koronavirüsü yenen Bünyan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır (43) "Koronavirüs nedeniyle herkes neredeyse bir yakınını kaybetmeye başladı. Bu durumun ciddiyetinin farkına varmak lazım" dedi.

Bünyan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, geçen ekim ayında yüksek ateş ve eklem ağrıları nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan Çakır, kendisini evde karantina altına aldı. Yaklaşık 15 gün ilaç tedavisi gören Çakır, hastalığı yenerek görevinin başına döndü.

'GÖREVİMİN BAŞINA DÖNDÜM'

Çakır, hastanelerde tüm tedbirleri aldıklarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini bildirdi. Vatandaşlara göre kendilerinin risk durumumun daha fazla olduğunu söyleyen Çakır, "Koronavirüse bende yakalandım. Çok şükür sağlığıma kavuşup görevimin başına döndüm. Bu dönemde sevdiklerimizden uzak kaldık. Vatandaşlara ilk günden bu yana maske, mesafe ve hijyen diyoruz ama bu slogan olarak kalmamalı. Koronavirüs nedeniyle herkes neredeyse bir yakınını kaybetmeye başladı. Bu durumun ciddiyetinin farkına varmak lazım. Sevdiklerimize kavuşmak için bir süre uzak kalmamızda fayda var" dedi.

'KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇINALIM'

Sağlık personelinin bu süreçte büyük bir fedakarlıkla çalıştığını kaydeden Çakır, "Herkes kendinden vazgeçmiş durumda. Sevdiklerinden uzaktalar ve normal bir hayat sürmüyorlar. Vatandaşlardan ricamız lütfen kurallara uyalım. Kalabalık ortamlardan kaçınalım. Bu şekilde sağlık personelinin işini kolaylaştırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN

2020-12-01 11:30:07



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