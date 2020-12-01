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Başkan Çolakbayrakdar "Çözüm merkezi ile 116 bin 660 talep, çözüme kavuşturuldu"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar "Çözüm merkezi ile 116 bin 660 talep, çözüme kavuşturuldu"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi’nde bu zamana kadar belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili toplam 137 bin 566 talep geldiğini ve 116 bin 660’ını aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu söyledi.
Çözüm Merkezinin; tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmeti, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendirdi. Çözüm Merkezi’nin 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet verdiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her proje insan odaklıdır. Çözüm Merkezi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. 2016 yılından bu yana Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile her gün yüzlerce vatandaşın talep ve isteğini sonuca bağlıyoruz. Vatandaşlarımız, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Watsapp hattı 0352 222 70 00’ nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Biz diyoruz ki; ‘Kocasinan Belediyesi’ne ve Başkana her türlü ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama belediyeyi, ilçe sakinlerimizle birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, yönetim tarzı olarak doğru bir yöntem sergiliyoruz demektir.”
Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezine kurulduğu günden bugüne kadar toplam 137 bin 566 talep geldiğini belirterek, “Bu taleplere ilişkin belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 116 bin 660’ını aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulmuştur. Diğer başvuruların bir kısmı zaman gerektiren işler olduğu için program dahilinde teker teker yerine getirilmektedir. Bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır. Çözüm Merkezimizin bu çalışmasına yönelik vatandaşlarımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların hak etmiş oldukları hizmetleri yerine getirebilmek için gayretle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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