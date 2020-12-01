Devlet Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı Ahırı yanan aileye telef olan hayvanlarını Tarım Bakanı Pakdemirli canlı yayında verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı Ahırı yanan aileye telef olan hayvanlarını Tarım Bakanı Pakdemirli canlı yayında verdi

İHA

Devlet Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı Ahırı yanan aileye telef olan hayvanlarını Tarım Bakanı Pakdemirli canlı yayında verdi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Sayım Demir'e ait ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvanın telef olması sonrasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından aileye 7 buzağı ve 2 düve teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de canlı bağlandığı teslim töreninde ailenin mutluluğu gözlerinden okundu. İl Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin, olayın ardından geldikleri ziyarette 3 yaşındaki Yağız'ın yoğurtsuz duramadığını söylemesinin kendilerini etkilediğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Kahveci köyünde yetiştiricilik yapan Sayım Demir'e ait ahırda yangın çıkmış, çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Olayın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, mağdur olan ailenin yaralarını sarmak için harekete geçti. Aileyi ziyaret eden Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Belediye Başkanı Özkan Altun ve beraberindeki heyet, telef olan hayvanların yerine büyükbaş hayvanları teslim etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de canlı yayınla bağlandığı ziyarette aileye seslenen Bakan Pakdemirli, "25 dekar araziyi boş bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız ne dedi; 'Bir karış toprağı boş bırakmayacağız'. İnşallah ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde burada da hayvancılığın yanında günlük yem ihtiyacınız için de bu tarımı mutlaka yapın" dedi.
Ailenin yanan ahırını yeniden inşa edeceklerini açıklayan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, "Sayın bakanımız nezaretinde güzel bir işe vesile olduk hep beraber. Başta cumhurbaşkanı olmak üzere tarım bakanımıza, il müdürümüze ve bu insanları mutlu etmek için burada bulunan herkese teşekkür ederim. Üzücü olaydan sonra vatandaşlarımızın yarasını sarmak için bize düşen görevin de yardıma müdahale etmenin dışında buradaki aileye verilen hayvanların barınma yerini inşa edip onarmak için buradayız" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, olayın ardından kentin dinamiklerini harekete geçirerek ailenin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Devletin şefkat elini hızlı bir şekilde gösterdiklerini kaydeden Şahin, "25 Kasım'da gerçekleşen yangın neticesinde ilçe müdürlüğümüz bize haberi ulaştırdığında yangına arkadaşlarımız hemen olaya müdahale ettiler. Yangın sönünceye kadar da buradalardı. Biz kendi ekibimizle beraber geldik ve mevcut durumu gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek özellikle Zehra ablamızın gözyaşları bizi gerçekten çok etkiledi. Bize söylemiş olduğu bir cümle vardı, 'Torunum Yağız yoğurdu çok seviyor' demişti. Yağız kimseye yoğurt vermiyormuş, bize sabah yoğurt ikram etti. Daha sonra biz Kayseri'deki dinamikleri ve devletin gücünü kullanarak; devletimizin şefkatli yüzünü hızlı bir şekilde göstermiş olduk. Vatandaşımızın kaybettiklerinden daha fazlasının tedariği yapıldı. 7 buzağı 2 düve teslim ettik" diye konuştu.

"Türkiye ne güzel"
Ahırı yanan Zehra Demir de bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini ileterek dua etti. Demir, "Ekmeğimin yarısını paylaşacağım ihtiyacı olanlara. Çok feciydi. Şükür; devletimize, milletimize teşekkür ederim. Allah askerimizi korusun, bayrağımız inmesin. Türkiye ne güzel, ne mutlu, bin şükür. Elimizden tutuyor, yaralarımızı sarıyor. Kimsenin yarası olmasın" dedi.
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Sayım Demir de, "Sabah 11 gibi saman atıyordum körükle. O ara bir alev çıktı. Kurtarmaya çıktım. Ahıra koştum, hanımın haberi yoktu. Malların kurtarabildiğini kurtardık. Ahır çökünce de çaresiz kaldık, bir şey yapamadık. 9 hayvan telef oldu. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, belediye başkanımıza, tarım ve orman il müdürümüze çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefa Destek Grupları Takdir Edilmeyi Bekliyor
YEREL HABERLER Vefa Destek Grupları Takdir Edilmeyi Bekliyor
40 bin TL’lik dövüş horozunu böyle çaldılar
YEREL HABERLER 40 bin TL’lik dövüş horozunu böyle çaldılar
Koronasız güvenli ulaşım için HES kodu hayata geçti
YEREL HABERLER Koronasız güvenli ulaşım için HES kodu hayata geçti
Evinin yanışını ağlayarak izledi Suriyeli anne itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Evinin yanışını ağlayarak izledi Suriyeli anne ...
KASKİ’de yatırım zirvesi
YEREL HABERLER KASKİ’de yatırım zirvesi
Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak ...
Ahırı yanan aileye büyükbaş ve yem desteği
YEREL HABERLER Ahırı yanan aileye büyükbaş ve yem desteği
Kaymakam Duru, "Hemşehriliğimiz perçinleşti"
YEREL HABERLER Kaymakam Duru, "Hemşehriliğimiz perçinleşti"
Başkan Çolakbayrakdar "Çözüm merkezi ile 116 bin 660 talep, çözüme kavuşturuldu"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar "Çözüm merkezi ile 116 bin 660 ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Sigarayı Bırakın' çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Sigarayı Bırakın' çağrısı
Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi ...
Sahabiye'de bir ihale daha
YEREL HABERLER Sahabiye'de bir ihale daha
MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy İstifa Etti
YEREL HABERLER MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy İstifa Etti
Koronavirüsü yenen başhekim: Bu durumun ciddiyetinin farkına varmak lazım
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen başhekim: Bu durumun ciddiyetinin ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Takım oyunu ile kazanmaya başlayacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Takım ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Galibiyeti kaçırdık"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Galibiyeti ...
Berber dükkanındaki tartışma kanlı bitti
YEREL HABERLER Berber dükkanındaki tartışma kanlı bitti
'Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının'
YEREL HABERLER 'Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının'
ERÜ’den 17 Öğretim Üyesi 2019 “En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yer Aldı
YEREL HABERLER ERÜ’den 17 Öğretim Üyesi 2019 “En Etkili Bilim ...
Prim Borcu Olanlar Dikkat
YEREL HABERLER Prim Borcu Olanlar Dikkat
Pedro Henrique döndü
YEREL HABERLER Pedro Henrique döndü
OSB Teknik Koleji Antalya yolcusu Erteleme maçı Antalya'da oynanacak
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji Antalya yolcusu Erteleme maçı ...
Kayserispor galibiyete hasret
YEREL HABERLER Kayserispor galibiyete hasret
Samet Aybaba 2 maçta 2 puan aldı
YEREL HABERLER Samet Aybaba 2 maçta 2 puan aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X