Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yapılan açıklamalarla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Kayseri OSB Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Göreve geldikleri günden ber çalışmalarına devam ettiklerinin ve söylenenlerin dedikodudan ibaret olduğunu söyleyen Nursaçan, “Göreve seçildiğimiz ilk günden beri söylediğimiz üzere bizler OSB’nin sahibi olmaya değil, OSB’nin gerçek sahiplerine hizmet etmeye geldik. Nitekim bu anlayış içinde gerçekleştirdiğimiz projelerimiz, hizmet verdiğimiz firmalarımız, Kayserimiz ve Türkiyemiz tarafından takdir ve övgüyle karşılandı. Projelerimiz sayesinde OSB’miz Türkiye’nin sayılı OSB’leri arasına girerken, başarımız rakamlara da yansıdı. Bugün Kayserili bir kardeşiniz, bir iş insanı olarak, Türkiye’nin tek alanda inşa edilmiş devredeki en büyük GES tesisi unvanına sahip olan GES tesisimizle, Ülkemiz bayrağını yurtdışında dalgalandıran en büyük Türk Ticaret Merkezinin bize ait oluşuyla gurur ve onur duyuyorum. Türkiye’nin en modern ve hızlı itfaiye teşkilatı, ülkenin en büyük teknik meslek lisesi ve yine en modern fuar merkezi de yine Kayseri OSB içinde yer alıp yönetimimizin projelerindendir. Bin 250 faal firması, 80 bine ulaşan istihdamı günlük 70 bin araç giriş çıkışıyla aynı kampüste bulunan en büyük OSB’lerden birini hiçbir hizmeti aksatmadan yürütüyor olmanın haklı gururunu yaşıyor ve soruyorum, bunlar kolay işler midir? Elbette zor işlerdir ve sadece ve sadece büyük idealleri olan insanların başaracağı işlerdir. Kayseri OSB Yönetimi olarak bizler, bu başarıyı bize güvenen, var güçleriyle insanımızın refah ve mutluluğu için gecesini gündüzüne katan, omuz veren iş adamlarımıza, tüm Kayserililere armağan ediyoruz. Nitekim, bugün bizi burada bu açıklamaları yapmaya sevk eden ve hepinizce malum olan iddialar, asılsız ve yalan olmanın ötesinde iftiraya dönüştüğü için, duayen bir işadamı ağabeyimizin deyimiyle bu kişilerin buluştuğu dedikodu platformuna haddini bildirmek zaruret olmuştur” dedi.

“Kimse darbeci bir zihniyet ile hizmet edemez”

Yönetim olarak yatırımlarının devam ettiğini ve sadece 20152018 yılları arasında bile 1 milyar 100 milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyleyen Tahir Nursaçan, “Açıklamalara geçmeden evvel Bakanlığımızın bize ulaşmış olan yazısı gereğince Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurul toplantısının yapılmasının Covid19 pandemisi sebebiyle çalışanlarımız ile katılımcılarımız sağlıklarını riske sokacağı gerekçesi ile 2020 Yılında yapılacak olan Mali Genel Kurulumuzun 2021 Yılı Mali Genel Kurulu ile birlikte yapılmasına karar verildiği bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Erteleme talebimizin ve bakanlıkça olur verilmesi kararın isabeti 27.11.2020 Tarihli Genelge ile bir kez daha ortaya çıkmış daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Başkaları ne der bilemem ama bizler buna öngörülü ve basiretli yönetici olmak, bir adım sonrayı herkesten önce öngörmek diyoruz. Kendilerinin sözde platformlarının tarafımızca kabul görebilecek hukuki ve maddi bir geçerliliği bulunmayıp dedikodu üretimini bir çatı altından el birliği ile yapmak için bir araya gelmiş bir güruhtur. Sözde platformun sözde sözcüsü tarafımın fabrikasının kurşunlanarak, hem kendi hem de işçilerimin hayatlarının tehlikeye girdiği olaya ilişkin de “basit bir kurşunlama” nitelendirmesi yapabilmekte, geçmiş olsun dileklerini iletmek yerine şiddetin ve şehir eşkıyalığının üzerini örtmek istemektedir. Yalnızca 2015/2018 yılları arasında dahi tarafımızca 1 milyar 100 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Dedikodunun kurumsallaşmış hali olan dedikodu platformunun söylediği tek doğru söz ““Biz OSB’de bir hırsızlık yolsuzluk vardır demiyoruz” cümlesidir. Kayyuma bırakmayın, siz gidin yönetim değişsin, elzem görürsek aday oluruz buyurmuşlar; bizlere güvenip görev başında olmamızı sağlayan sanayicilerimize yapılan bu hakaretin bir diğer anlamı da darbe girişimidir. OSB’de yönetim ve başkan seçimle değişir, bu tür darba girişimleri ile değişmez, değiştirilemez. Herkes haddini bilmelidir, haddi aşmayan eleştiriye amenna fakat sanayicinin karşısına kimsenin bu darbeci zihniyetle çıkmasına müsaade etmeyiz. Zaten OSB’de statüko dönemi sona ermiş, bizim yönetimimiz sayesinde seçme ve seçilme hakkı gelmiş, sanayicimiz sandıkla buluşturulmuştur. Yüreğiniz yetiyorsa seçimle aday olursunuz, sanayicinin takdiri tecelli eder. Bunun adı demokrasidir. Fakat kimse böyle bir darbeci zihniyetle bir STK’nın başında hizmet edemez” dedi.

“Borçlarımız sadece yatırımlarımızdan kaynaklı”

Nursaçan, Kayseri OSB’nin 200 milyon lira borcunun olmadığını ve yatırımdan kaynaklı 80 milyon lira borcu olduğunu söyleyerek, “Kayseri OSB olarak, asla iddia edildiği gibi 200 milyon liralık bir borcumuz yoktur. Yatırımlardan kaynaklı borçlarımız olduğu doğrudur. Peki bu borçlarımız nelerdir? Karşılığında OSB’mizin elde ettikleri nelerdir? Kayseri OSB’mizin yatırımlardan kaynaklı toplam 80 milyonluk bir borcu vardır. Bu borcun ilk kalemini Genel Kuruldan Onay alarak kredi kullandığımız 5 Megawattlık GES tesisi kurulumundan kaynaklı kredi borcumuz oluşturmaktadır. Kaldı ki tesis zaten kendi üretimi ile kendisini ödemektedir. Buradan doğan 30 Milyon borcumuz 2022 yılı tamamlanmadan bitmiş olacaktır. Bu zamana kadar borcu bitmiş olan GES tesisimiz OSB mize yıllık 9 milyon dolar gelir getirmektedir. Türkiye’nin tek alanda inşa edilmiş devredeki en büyük GES tesisi unvanına sahip olan GES tesisimiz önümüzdeki 20 yıl boyunca faydalı ömür garantisi kapsamında 125 milyon dolar yani 1 milyar lira gelir getirecektir. Ortada muhteşem ve teşekküre şayan her aşaması tamamlanıp üretime geçmiş bir tesis varken, vasıfsız platformun üyeleri kulp bulmak için yapım aşamasında alınan teminatı tartışmaya açmışlardır. Efendiler biz bu tesisleri yaptık, bitirdik üretime aldık; sizler hep geçmiştesiniz laf üretmekten proje üretmeye zaman bulamıyorsunuz. Bizler için mide bulandıracak kadar çirkin olup kendilerine çok yakışan, teminat mektubu alınması yerine senet alındığı bu teminatın bankaya komisyon verilmesi yerine bizlere verildiği konusundaki cevabımızı bu iftira söylemine karşı suç duyurusunda bulunarak vereceğiz. Ama şunu da açık yüreklilikle söylüyorum ki varsa bunu ispat edebilecek bir babayiğit buyursun çıksın sunsun belgeleri de biz de görelim, eğer çıkaramıyorsa namuslu insanları bununla suçlamak bu en büyük ahlaksızlıktır. İkinci borçlanma kalemimiz bakanlık onaylı ve destekli Dubai projemiz olup, bu proje yüzde 75 devlet destekli bir proje olduğundan yapmış olduğumuz harcama ve borçlanmaların yüzde 75’i devlet tarafından iade edilecek, kalanı da Aralık ayı itibariyle katılımcı/kiracılarımızdan tahsil edilecektir. Gün sonunda bize dev bir eser olarak TC Devletinin en büyük Türk Ticaret Merkezi kalacaktır. Değil OSB’mizin zararı 2015/2018 yılları arasındaki yapmış olduğumuz yatırımların değeri 1 milyar 100 milyondur” ifadelerini kullandı.

“Dubai Projesi devlet destekli bir projedir”

Kurulacak Türk Ticaret Merkezi projesinin belirsiz değil, devlet tarafından desteklenen bir proje olduğunu belirten Başkan Nursaçan, “Dubai Projesi ne olduğu belirsiz bir proje değil; Bakanlık onaylı bir devlet projesidir. Türk Ticaret Merkezinin Kurulması süreci Genel Kurulumuzdan oy birliği ile alınan yetki ile başlamıştır. Bu projemiz de tıpkı diğer yatırım ve projelerimiz gibi devlet destekli bir projedir. Projenin asıl sahibi ve mimarları bizler olduğumuz için sözleşmeler gereği bir takım sorumluluklarımızın olduğu hususu doğrudur, ancak yanlış olan ve kasıtlı olarak çarpıtılan; sanki OSB’miz zarara uğratılıyormuş, keyfi işlemler yapılıyormuş gibi gösterilmesidir. Aksine bu proje T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı ve destekli olup Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde yapılmıştır. Bakanlığımızın teşvikinin içeriği de tüm kiranın, personel maliyetlerinin, iç tefrişatinşaat maliyetlerinin, tanıtım giderlerinin tamamının yüzde 75 ini kapsamakta olup, rakamlarla ifadesinde çok büyük bir destek aldığımızı söyleyebiliriz. Yine TTM kurulması öncesi ön talep toplanması sırasında Kayseri OSB’de faaliyet gösteren 130’un üzerinde firmadan olumlu dönüş gelmiş; ancak projenin hayata geçirilmesi aşamasında covid19 salgının baş göstermesi, sanayicilerimizin içerisinde bulundukları zorluklar nedeniyle sayıda eksiklik kalınca TTM için Kayseri dışından da sanayicilerimiz dahil edilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki yine de katılımcılarımızın çoğunluğunu kesinlikle Kayseri içinden sanayicilerimiz oluşturmaktadır. Bizler de Kayseri OSB Dış Ticaret Şirketimiz aracılığıyla bu çatı altında yer alıp Bölge Müdürlüğü adına dış ticaret yaparak doğrudan katılımcı olamayan markalarımızı da dünyaya açacağız” dedi.

“OSB Teknik Koleji vakıfa devredildi”

Tahir Nursaçan, Kayseri OSB’ye ait bir vakıf kurulduğunu ve OSB Teknik Koleji’nin de vakfa devredildiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri OSB’nin kurumlar vergisi yönünden yeknesaklığının sağlanabilmesi, okulun daha teknik olarak yönetilebilmesi, prim teşvik ve sair tüm imkanlardan faydalanabilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin tek çatı altından yürütülmesi amacı ile Kayseri OSB’ye ait bir vakıf kurulmuş ve teknik kolejimiz alınan Genel Kurul kararı ile vakfımıza devredilmiştir. Kaldı ki bu yalnızca bize özel bir uygulama olmayıp, OSTİM, ASO, gibi örneği verilebilecek birçok OSB okulu da OSB’lere ait vakıflarca yönetilmektedir. Vakfımızın kapısı tüm sanayicimize hiçbir şart aranmaksızın açıktır. Kaldı ki kimsenin Vakfa sahip olmak gibi bir amacı da yoktur. Vakıf Kayseri OSB’mize aittir ve böyle de kalacaktır. Hali hazırda da Tüm OSB Yönetim Kurulu üyeleri Vakfımızın üyesi ve yöneticisidir. sonraki yıllarda da yönetimin değişmesi halinde gelecek yeni yönetim kurulu üyelerimizde vakfın yönetim kurulu üyesi olarak icraatın başına geçebilecektir. Sponsorluk sözleşmesi, Bölgemiz okulunun tanıtımı ve tercih edilirliğini arttırmak amacıyla yapılmış olup, bu amaca hizmet ederek olumlu sonuçlar doğmasını sağlamıştır. Bahsedilen rakamlardaki paralar da ödenmemiştir. Denetimden çok önceki tarihlerde yapılan anket sonuçlarına göre okulumuza, 2020/2021 eğitim öğretim yılı hariç ilgili spor kulübü referansıyla 508 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bu öğrencilerden kaynaklı olarak bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 500 bin TL devlet teşviki alınmış olup, mezuniyetlerine kadar ise yaklaşık olarak 5 milyon 500 bin TL daha devlet teşviki alınacak, böylelikle bu öğrencilerin dolayısıyla spor kulübümüzün sayesinde okulumuza yaklaşık 9 milyon gelir sağlanacak, sanayimize ise 508 adet nitelikli eleman yetişecektir. Kaldı ki Sponsorluk hiçbir dönem gizli saklı yapılmamış, faaliyet kitapçıkları ile duyurulmuş, genel kurullarda konuşulup ibra edilmiştir. Hali hazırda Kadınlar 1. Ligde şehrimizi temsil etmeye başlayan spor kulübümüze Türkiye’nin de önde gelen firmalarından olan Kayseri OSB sanayicimiz ve iş adamlarımızdan olan 26 firmamız da destek olmaya devam etmektedir. Bu işadamlarımıza ve sanayicilerimize bu desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.”

“Fuar alanından haberi olmayanlar GES yok diye şikayet ediyorlar”

Yeni yapılacak olan fuar alanında GES tesisi ile bağlantı görüşü olduğunu fakat bunu bilmeden fuar alanında GES neden yok diye şikayet edildiklerini söyleyen Başkan Nursaçan, “15 MWe GES tesisi bağlantı görüşü verilen alana fuar alanı yapılarak Bölge Müdürlüğünün engel olunduğu iddiası da tüm iddiaları gibi asılsız ve mesnetsizdir. İlgili alanda Bakanlıktan gelen icazet neticesinde fuar alanı yapılması dışında bir tasarrufta bulunulması mümkün değildir. Nitekim fuarımız da devletimizden yalnızca bu amaçla kullanılmak üzere alınan 11 milyon 500 bin TL teşvik kullanılarak inşa edilmiş, çevre düzenlemesi ve benzeri hizmetlerde yapılan protokol ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılmıştır. Ne gariptir ki vasıfsız platform hem yapılan GES’den şikâyet ederek her fırsatta hayranlık duyulacak bu eserimizi eleştirmekte hem de işin aslını astarını bilmeden Fuar yerine neden GES yapmadık diye bizi şikayet etmektedir. Fuarın israf gözüyle görülmesi vizyonlarının ne kadar dar olduğunun, ekonominin kısa ve uzun vade sonuçlarını bilmemelerinin bir sonucudur. Fuarlar şehirlerin, ülkenin ve sanayicinin genel ekonomisine büyük katkılar sağlayan büyük bir misyonun ürünüdür. Fuar alanımızda yapılan mobilya fuarının bile yakın vade sonuçları görülmüş, fuar sonrası sanayicilerimiz 6 aylık üretim takvimlerinin dolduklarını söylemiş bizleri çok mutlu edecek bir haber vermişlerdir. Bizler kar etmek için değil sanayici için Fuar alanı inşa ettik” dedi.

“OSB İtfiyesine yapılan yatırımlar takdir görüyor”

Kayseri OSB İtfaiyesine yapılan yatırımlarla yangınların yüzde 50 oranında düştüğünü belirten Tahir Nursaçan, “Kayseri OSB’ye yaptığımız yatırımlar çerçevesinde itfaiyeye 1 milyon 74 bin Dolarlık yatırımın tamamını teşvik kapsamında KDV ödemeksizin yaptık. İstatistiklerimize göre 20082014 yılları arasında Bölge Müdürlüğümüz mücavir alanı içerisinde ortalama 186 işletme yangın tehlikesi atlatırken, bugün kurulu tesis sayımız artmasına rağmen yangın sayısında acil müdahalemizin hızlanması sonrasında neredeyse yüzde 50 oranında düşüş kaydedilmiştir. O çaycı diyafonuna benzetilen basit gördükleri sistem sayesinde, sistem doğrultusunda genel itfaiye sistemine değil tarafımıza bilgi geldiği için yangınlara ve iş kazalarına olan derhal müdahalemiz sağlanmış, hem de bugün yangın riskleri nedeniyle sigorta yapılamayan tüm kurulu tesislerimize sigorta yapılır hale gelmiştir. Şehirde bulunan tüm sigortacılar tek tek itfaiye teşkilatımızı gezip ikna olmuş, Yapılan sigortalar sayesinde çalışanlarımızın ve işyerlerimizin güvenliği teminat altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Arsa fiyatlarının yönetim kurulu üyelerine daha ucuza verildiğinin yalan olduğunu söyleyen Başkan Tahir Nursaçan, “Bugün buraya kayyum atanmasını dahi teklif eden dedikodu platformu var ya işte onların şikayetiyle gelen müfettişler bizi en çok da iyi niyetli sanayicilerimizden vurmuştur. OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde açıkça düzenlendiği üzere kendilerine arsa tahsisi yapılan sanayicilerimizin üretime geçmiş olmaları da yetmeyip, süreci işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak nihayetlendirmesi gerekmekte olup, yasal süresi içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamaları halinde tahsis iptali gerekmektedir. Oysaki bahse konu belgenin düzenlenmesi görevi önceki yıllarda İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyelere verilmiş, Yetkinin diğer kurumlarda olduğu dönemlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınması hususunda yeterli çalışma ve özen gösterilmemiştir. Yetkinin Bölgemize geçmesi sonrasında ise birçok firma üretime geçmiş durumda olduğu için artık yapacak bir şey kalmamıştır. Nitekim hali hazırda Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde yer alan sanayicilerimizin çoğunluğunun iş yeri açama ve çalıştırma ruhsatı bulunmamaktadır. Takdir edileceği üzere; halen üretimde bulunan, istihdam ve üretime katkı sağlayan onlarca firmanın bu belgelerinin olmaması nedeniyle üretimden mahrum edilmesi yönünde işlem yapmak kolay değildir. Maalesef ki şikâyet sonrası Bakanlıktan gelen emir ve talimatlar doğrultusunda üzülerek de olsa sanayicimiz aleyhine işlem tesis edilebilecektir. Belki birçok sanayicimiz zarar görecek, bir takım hazmedemeyen zihniyetin faturası sanayiciye yansıyacaktır. Yeri gelmiş iken 12 parselin ihalesiz verildiği konusuna gelince; incelemelerden önce ihaleye çıkarılmasına rağmen satışı olmayan parsellerin sonradan çıkan isteklilere ihalede görülen en yüksek bedel ile satılmış olduğu, OSB’nin bu konuda bir zararının doğmadığı zaten sabittir. Yönetim kurulu üyelerimize sözde 437,5 TL’den arsa tahsis edilip iki hafta sonra rakamın 540 TL ye çıkarıldığı iddiaları da tabi ki gerçeklikten uzak asılsız iddia ve ithamlardır. İddia olunduğu gibi hiçbir Yönetim Kurulu üyemize daha uygun fiyattan tahsis yapılıp sonrasında fiyat yükseltilmiş değildir! Aksine rakam 350 tl den 540 TL ye yükseltildikten sonra diğer isteklilere sorulmuş kimse kabul etmediği için bir Yönetim Kurulu üyesine, Genel Kurul kararına uygun şekilde tahsis yapılmıştır” dedi.

Başkan Nursaçan, dağıtım bedellerinde herhangi faklı bir uygulama olmadığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etii:

“Bilindiği üzere dağıtım bedelleri hesaplanırken tahmini olarak yatırım maliyeti belirlenmekte, sonrasında ilgili yatırımların ne kadarının faaliyete geçtiğinin görülmesini müteakip düzeltme bileşeni sayesinde gelir gider dengesi gerçekleştirilmektedir. Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde, Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmış olan işlemde maddi bir hata olmayıp, gerçekleşmeyen yatırım maliyetlerine ilişkin tahsil edilen bedel, düzeltme bileşeni yolu ile dağıtım bedeli aracılığı ile düzeltilmektedir. İlgili SCADA yatırım bedellerinin iadesi içinde 2019 yılında 830 bin TL, 2020 yılı sonuna kadar tahmini olarak (elektrik tüketim verilerinden hareketle) 4 milyon 500 bin TL'nin iadesinin yapılacağı tahmin edilmektedir. Kalan miktarda yine aynı yöntem ile yıllara sarih olarak iade edilecektir. EPDK karşısında herhangi bir ceza tehdidi altında olmadığımızı da belirtmek isteriz. Kayseri OSB Yönetimi olarak hizmet binamız içerisinde oluşturulan ve Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu olarak isimlendirdiğimiz mütevazi bir köşede, ecdadımızın mirasını hatırlatacak bazı eserlere / çalışmalara yer verdik. Sosyal sorumluluğumuz gereği kültüre ve sanata her zaman önem ve değer verdik. Konu özellikle Türk ve Osmanlı kültürü olunca, Osmanlı Torunları olarak bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur anlayışı ile hareket ettik. Kaldı ki; alınan eserler için ödenen paraların, "OSB bütçesinden yapılmış yersiz harcama" olarak değerlendirilemez. Tarihe değer biçmek hadsizlik olacaktır. Türkiye cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise kültür sanat faaliyetleri hakkında şunları söylemiştir ..“Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda, kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm. Kültür sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. Yeni dönemde bu eksiğimizi giderecek ülkemizde kültürü, sanatı hak ettiği seviyeye getireceğiz. 2019 yılında gerçekleşen seçimli olağan Genel Kurulumuzda, ibra edilen bütçe içerisinde Osmanlı Odası için yapılan harcamalar açıkça ibraya sunulmuş ve oy birliği ile ilgili harcama kalemi ibra edilmiştir. Bu husus, Genel Kurul Tutanaklarında da vardır. Yine karşı liste başkan adayının, başkan adaylığı için yaptığı konuşma metninde Osmanlı Odası konusunu sanayicilerimizin tartışmasına açmış, uzunca konuşulmuş ve buna rağmen Sanayicilerimiz de tarih ve geçmişi konusunda bizler gibi düşünüyor olacak ki hiçbiri tarafından itiraz ve karşı oy kullanılmamış, sandıkta da bizleri seçerek desteklemiştir.”

“İşten çıkarılan FETÖ’cüleri yanına alanlar iftira atıyorlar”

Kendisi ve yönetim kurulu hakkında yapılan açıklamalarda bulunanların yanlarında FETÖ’den dolayı işten çıkarılan insanların da olduğunu söyleyen Tahir Nursaçan, “İşten çıkarılan FETÖ /PYD İltisaklı şüphesi nedeniyle şüphe feshinden dolayı işten çıkarılmış bulunan işçilerin açmış olduğu işe iade davalarının hiçbirinde işçi lehine sonuçlanmış bir karar yoktur. Bölge Müdürlüğümüz haklılığını Mahkemeler de teyit etmektedir. Son süreçte bu kişilerin kuruma vermek istedikleri zararlar, planlı şekilde önceden kendileri lehine yapmış oldukları evrak sahtecilikleri, kurum içi bilgi ve belgelerini ifşa edip 3. Kişilerle ve paylaşmaları ve benzeri tüm durumlar yapılan işin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymaktadır. Vasıfsız platformun yöneticisi olarak kendini lanse eden şahıs da açık açık bu şahısların asıl patronunun kendileri olduğunu, her ay maaşa bağladıkları bu şahısları para ile yanlarında tuttuklarını zaten itiraf etmiş, uydurma ve asılsız söylemlerinin kulaktan dolma kaynağı belli olmuştur. Her gün şehrin herhangi bir işyerinde yüzlerce insan işsiz kalıp, özel durumlarından dolayı maddi desteğe ihtiyaç duyuyor iken insani duygularla neden başkalarına değil de; özellikle seçim kaybettikleri kurumun işten çıkarılan personeline düzenli maddi destek sağladıklarını anlamış değiliz! Aynı hassasiyeti Kayseri’de işsiz kalan herkes için bekliyoruz ki samimiyetlerine inanalım” dedi.

Aleyhinde açıklanan rakamların dahi yanlış olduğunu belirten Nursaçan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Neden şirketler kurmuşuz? Ne amaçlamışız? Her sözleri gibi bu sözlerine de yalanla başlamış olduklarından bahsedildiği gibi 8 değil 4 adet şirketimiz vardır. Bunlar öncelikle Kayseri OSB nin vergi ve KDV muafiyetleri nedeniyle yeknesaklığın sağlanması bunun dışında ise özelinde devlet desteklerinden faydalanmak, ticari faaliyetleri yürütebilmek için ihtiyaca binaen kurulmuştur. Basın yayın şirketimiz için ise harcandığı iddia edilen rakamlar asla gerçeği yansıtmayan akla mantığa aykırı bir iddiadır. Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında algı yönetimi ve karalama yapılan konulardan biri de sözde 4,5 ayda basın yayın için harcandığı iddia edilen paradır. Bu sadece bizlere değil sizlere camianıza da yapılmış bir iftira ve hakarettir. Bu dar, kötü ve art niyetli mecralarda, sehven yapılan bir yazım yanlışı sonradan düzeltilmesine rağmen 4,5 yılda harcanan para utanmadan 4,5 ayda harcanıyor gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Kahvehanelerin bile kıraathaneye dönüştürüldüğü, Millet Kütüphanelerinin oluşturulduğu bir dönemi yaşamaktayız. Dolayısıyla sanat / kültür gibi doğrudan insanımızı ilgilendiren hayati konularda sanayi veya sanayi dışı şeklinde ayırt etmeksizin kişi, kurum, kuruluş, STK ve sair yerlere önemli sorumluluklar düştüğü kanaatindeyiz. Kayseri OSB Yönetimi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri ve sahip olduğu vizyonunu yol haritası olarak gördüğümüz için söz konusu eserlere basımına / satın alınmasına ve dağıtılmasına karar verilmiştir. Nitekim Cumhurbaşkanlığımızdan Bölgemize iletilen yazı da basılı eserlerimizden Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi için kitap göndermemiz için onure edici bir talep gelmiştir. Adamın biri “Kurban” mevzuunu anlatıyormuş. "Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah'a dua etmiş, 'ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim' demiş. dua tutmuş, Davut, kızının adını Ayşe koymuş, gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş, Hazreti Davut kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş, 'kızı bırak, al bu keçiyi kurban et' demiş"!

dinleyenlerden biri dayanamamış, "Yahu bunun neresini düzelteyim; Hz. Davut değil Hz. İbrahim; kız değil erkek; Ayşe değil İsmail; Azrail değil Cebrail; keçi değil, koç". Bizimki de o misal şirket 8 değil 4, televizyona harcanan 3 milyon Euro değil 1 milyon TL, sponsorluk için verilen 265bin Dolar değil, 500 bin TL, Osmanlı Odası’na 560bin Dolar değil, 1 milyon 400 bin TL, harcamalar israf değil zaruri. Buyurun sizler söyleyin, ben şimdi bunların neresini düzelteyim? Bundan sonra bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmayacağını, bugün ki toplantının da tek amacının seviyelerine inleyeceğimiz insanlara cevap vermek değil Sanayicimizi bilgilendirmek ve kamuoyundaki bilgi kirliliklerini düzeltmek olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

