Sarıoğlan ilçesinde intihar

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi’nde meydana gelen olayda Alim A. evinin ahırına kendini asarak yaşamına son verdi. Yakınları tarafından bulunan Alim A.’nın intiharı ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.