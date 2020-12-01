'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Herdem Sokak'ta 40 yaşındaki Ethem A.'dan haber alamayan yakınları eve girdi. Ethem A.'yı hareketsiz şekilde bulan yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlatırken, Ethem A.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.