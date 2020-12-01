Spor tesislerine maske denetimi yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pandemi ile mücadele kapsamında spor tesislerinde maske, mesafe ve temizlik denetimleri yapıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde spor tesislerinde pandemiye karşı mücadele kapsamında uyarılar yapıldı. Gençlik ve Spor İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz tarafından Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında, hijyen, sosyal mesafe ve maske takma zorunlu kuralı çerçevesinde spor tesislerinin denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 altın kurala önemle uyulması tekrar hatırlatıldı” denildi.

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