Kayserispor'da, Göztepe mesaisi başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün akşam sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, ara vermeden Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-12-01 15:10:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.