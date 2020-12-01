Kütüphaneye 22 bin ziyaretçi

Talas Belediyesi tarafından geçen ay hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’ye ilgi artarak devam ediyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle daha az sayıda öğrenci ve araştırmacının kabul edildiği kütüphaneden ilk bir ayda yaklaşık 22 bin kişi yararlandı.

Talas girişi Atatürk Bulvarı ve yurtların merkezinde yapılan 7/24 kütüphane açıldığı günden bu yana öğrencilerin ve araştırmacıların uğrak yeri oldu. 31 Ekim Cumartesi günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri protokolünün de katıldığı görkemli bir törenle hizmete açılan kütüphaneden bugüne kadar 22 bin kişi hizmet gördü. Kütüphaneden duydukları memnuniyeti belirten öğrenciler ve araştırmacılar, çok nezih bir ortamda çalışma imkanı bulduklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Çok yönlü hizmet vermek için tasarlanan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’nin içerisinde farklı bölüm yer alıyor. İlk iki katının kurs ve kültürel faaliyetler için ayrıldığı merkezde bir kat ise süreli yayınlar için kullanılıyor. İşitme ve görme engelliler ile grup çalışmaları için oluşturulan bölümlerin yanı sıra bilgisayar odasından çok amaçlı salona kadar çeşitli uygulama alanlarını da barındıran merkez, sahip olduğu dijital kitap ağı ile araştırmacılara geniş erişim imkanı sunuyor. Son katı akademisyenlere ayrılan merkezden yararlananlar kısa molalarında nezih bir kafeteryada dinlenebiliyor.

Merkez, sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı günlerden itibaren 08.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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