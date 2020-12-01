Yeni kısıtlamanın ilk gününde Kayseri’de sokaklar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan kısıtlamanın ardında Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kentin belirli yerlerinde uygulama yaparken sessizliğe bürüne caddeler ve meydan havadan görüntülendi.



Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı kabine toplantısının ardından açıklanan yeni kısıtlamalarda, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, saat 21.00 itibari ile Kayseri’de meydan ve caddeler boş kaldı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte polis ekipleri de kent meydanında ve çeşitli yerlerde uygulama yaptı. Boş kalan caddeler ve meydan ise havadan görüntülendi.

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