Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı



KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Talas ve Melikgazi ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Bu kapsamda girilen 2 evde yapılan aramalarda toplam 184,25 gram metamfetamin, 1,8 gram bonzai ve tabanca ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ise, bonzai, tabanca, uyuşturucu paketleme eşyaları, kama ve kılıç ele geçirildi. 3 olayla ilgili İ.A., R.D., M.B. ve F.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2020-12-02 10:07:01



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