Başkan Bağlamış: "Tarımdaki büyüme sevindirdi"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini belirten Başkan Bağlamış, “En son açıklanan 2020 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarında, tarım yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdi“ dedi. Birçok uluslararası kuruluşun yaptığı araştırmalarda, 21. yüzyıl için 3 sektörün stratejik mücadele alanı olarak ön plana çıktığını ifade eden Başkan Bağlamış, “Bunlardan ikisi, tarımgıda ve sudur. Tarım ve gıda hepimiz için vazgeçilmezdir. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde de bunu çok iyi anladık. Bu süreçte tarımda bazı konular daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan ilki, yerli üretim ve kendine yeterlilik. Tarım ve gıdada bağımsızlık bu kavramlardan geçiyor. Gıda tedarik zincirlerinde daha basit bir sistemin oluşturulması ve sözleşmeli üretimde, gelecekte gündemde olacak konulardan birisidir. Günümüzde ve gelecekte tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağı bir gerçektir. Yine, eldeki kaynaklar, yeterli ve karlı üretim yapmak, yani optimizasyon gelecekte öncelikli konular arasındadır. Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı konuları da tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı" dedi. Tarım sektörünün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Başkan Bağlamış, “Tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarında, tarım yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdi. İnşallah bu yılı, önemli bir büyüme rakamı ile kapatarak, ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz. Son 2 yılda bitkisel üretimimiz 8,7 milyon ton ilave artışla 124 milyon tona ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu yıl, yüzde 75 tohum hibesi ile boş arazileri üretime kazandıracak projeleri başlattı. Hazine arazilerinin üretime açılması, bitkisel üretimi daha da yukarılara taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.