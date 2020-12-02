Kayseri'de Suriye uyruklu HTŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de Suriye uyruklu HTŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

DHA

Kayseri'de Suriye uyruklu HTŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam'a (HTŞ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Yasin Elhac A. (22), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.
Develi ilçesinde, 25 Ağustos´ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Yasin Elhac A., terör örgütü HTŞ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada tutuklu sanık Yasin Elhac A., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Tanık beyanlarını kabul etmediğini de belirten Yasin Elhac A., "Kod adı kullanmadım. Hiçbir bağlantım yok" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yasin Elhac A'yı 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-12-02 14:21:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazan öğretmen kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Nazan öğretmen kansere yenik düştü
Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er: "Kınıyorum"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek ...
Kılıçdaroğlu muhtarlar toplantısında konuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin katılmasını doğru bulmayız”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu muhtarlar toplantısında konuştu CHP ...
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nden çağrı: "Zorunlu olmadıkça yüz yüze basın toplantısı yapmayın"
YEREL HABERLER Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nden çağrı: "Zorunlu ...
“Hepimizin gayret etmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER “Hepimizin gayret etmesi gerekiyor"
Emar Grup yeni otobüsüne kavuştu
YEREL HABERLER Emar Grup yeni otobüsüne kavuştu
Yerköyspor artık daha profesyonel
YEREL HABERLER Yerköyspor artık daha profesyonel
Başkan Çolakbayrakdar, "Küçük Dostlar ambulansı, 3 bin 410 can kurtardı"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Küçük Dostlar ambulansı, 3 ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Engellilerle bir gün değil, her gün beraberiz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Engellilerle bir gün değil, ...
Yaralı şahine yardım eli
YEREL HABERLER Yaralı şahine yardım eli
Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet
YEREL HABERLER Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet
Başkan Bağlamış: "Tarımdaki büyüme sevindirdi"
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış: "Tarımdaki büyüme sevindirdi"
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri'de 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER Kayseri'de 'koronavirüs' sessizliği
Yeni kısıtlamanın ilk gününde Kayseri’de sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Yeni kısıtlamanın ilk gününde Kayseri’de sokaklar boş ...
Sahte peynir üretimi yapan işletmenin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sahte peynir üretimi yapan işletmenin görüntüleri ...
Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu hizmete giriyor
YEREL HABERLER Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma ...
Kayseri'de kamu kurumlarında çalışma saatleri değişti
YEREL HABERLER Kayseri'de kamu kurumlarında çalışma saatleri değişti
Kütüphaneye 22 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Kütüphaneye 22 bin ziyaretçi
Kayserispor'da, Göztepe mesaisi başladı
YEREL HABERLER Kayserispor'da, Göztepe mesaisi başladı
Çalıştığı fırında kasadan hırsızlığa 2 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Çalıştığı fırında kasadan hırsızlığa 2 yıl 9 ay hapis ...
AK Partili kadınlardan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER AK Partili kadınlardan Büyükkılıç'a ziyaret
Spor tesislerine maske denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Spor tesislerine maske denetimi yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X