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Samet Aybaba: "Alibec’i takıma döndürmemiz lazım" Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Ligin devam etmesi insanları keyiflendirecek bir durum"

İHA

Samet Aybaba: "Alibec’i takıma döndürmemiz lazım" Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Ligin devam etmesi insanları keyiflendirecek bir durum"

Süper Lig'in 10. haftasında kendi evinde oynadığı Karagümrük maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Samet Aybaba, “Alibec’i takıma geri döndürmemiz lazım” dedi.
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, antrenmanda açıklamalarda bulundu. Göztepe karşısına Karagümrük maçındaki eksiklerini tamamlayarak çıkacaklarını söyleyen Aybaba, “Sahada çalıştıklarımızla ve halletmeye çalıştıklarımızla kurtulmuş gibi göründük bu maçta. Takımın temposu, düşüncesi iyi. Hatlar arasında kopukluk olmayan, birlikte hareket eden bir takım görüntüsü verdik ama bütün bunların finali sonlandırmadır biliyorsunuz. Orada bir takım eksikliklerimiz oldu. Şimdi keşke onu da yapabilseydik diyoruz. Her şeyi tam yapmaya yakın bir hale gelmiş olurduk diye düşünürdük. Şimdi çalışıyoruz ve özellikle hücum oyuncularımıza farklı çalışmalar uygulayacağız. Gol ile ilgili ve gol vuruşu ile ilgili. Bundan önce yaşadıkları şeylerle alakalı onlara bazı sunumlar yapacağız. Onları daha coşkulu hale getireceğiz ve inşallah bunu da başaracağız. Önümüzde bir Göztepe maçı var ve iyi bir takımla oynayacağız. Çok formdalar, bizim takım da yükselişe geçti. Artık bir an önce kazanmak istiyoruz çünkü bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor. Oyuncularıma da devamlı onu söylüyorum. Bir an önce bulunduğumuz yerden çıkalım. Çıktıktan sonra bu takımın yaptığı her şey gelişecektir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

"Alibec’i döndürmemiz lazım"
Aybaba, forveti kendi içlerinde halledeceklerini ve Alibec’i takıma geri kazandımaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Forvet meselesini içimizde halletmeye çalışacağız. Geriye kalan devreye kadar maçlarımız var biliyorsunuz. Yapabilecek bir şey yok. Alibec’i döndürmemiz lazım. Futbolun ve takımın içine sokmamız lazım. Öbür oyuncularımız da çok özverili. Kanga da çok özveriliydi. Sakat haliyle maça devam etmek istedi, ona da teşekkür ederim ama görüyorsunuz ki bu pandemi, sakatlık dolayısı ile her oyuncumuzu hazır tutmak zorundayız. Onun için oyuncu eleştirmek kadar zor bir şey olamaz herhalde bu dönem. Oyuncularımıza sahip çıkalım ve bu takımı hep birlikte koruyalım. Layık olduğu yere getirelim. Ondan sonra da neyimiz eksikti, fazlaydı, nerede yanlış yaptık hep beraber tartışalım.”

"Futbolun devam etmesi çok doğru bir karar"
Ligin ertelenmemesinin insanları mutlu ettiğini ve bunun doğru bir karar olduğunu söyleyen Samet Aybaba, “Şimdi hafta sonu pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı var. İnsanlara bu anlamda biz bir umuduz. Futbolun içindeki herkesin böyle düşünmesi lazım. Pandemiden bunalan insanlar ne yapacak? Keyifli bir maç seyretmek isteyecek, biraz uzaklaşmak isteyecek. Bizim üzerimizdeki yük çok ağır ama bana çok hafif geliyor. İnsanlarımızı mutlu etmek adına bir şeyler yapabiliyorsak, bundan daha keyifli bir şey olamaz. Biz kaliteyi biraz yükseltsek, insanlar belki tuttuğu takımlarla ilgili mutlu olacaklar ve ortaya da farklı bir düşünce çıkacak. Futbolun devam etmesi çok doğru bir karar diye düşünüyorum. Yılmaz Vural ve Rıza Çalımbay benim kardeşlerim. Aradım konuştum kendileri ile ama neticede olabilecek şeyler. Futbolun içindeyiz kimin ne olacağını Allah bilir. Biz işimiz yapalım, biraz biz keyif alalım ve biraz insanları mutlu ederek ligi bitirelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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