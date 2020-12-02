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Başkan Gülsoy: "Kasım'da ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13,20 oranında arttı"

İHA

Başkan Gülsoy: "Kasım'da ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13,20 oranında arttı"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kasım Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’de Kasım ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13.20 arttığını ve 2020’nin ilk 11 ayında Kayseri’den yapılan toplam ihracatın 2 milyar 268 milyon liraya ulaştığını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ihracattaki toparlanmanın Kasım ayında hızlanarak sürdüğünü ifade etti. Başkan Gülsoy, “Kayseri'nin 2020 yılı 11 aylık ihracat rakamları incelendiğinde yüzde 1,30 azalış gözlenirken ülke genelinde bu oran yüzde 8,30 olmuştur” dedi. Kasım 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, “TİM verilerine göre 2019 yılı için Kayseri İhracat rakamları Kasım Ayı 186 milyon 591 bin dolar iken 2020 yılı Ekim ayında 211 milyon 234 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 13.20 oranında gerçekleşmiştir. Kasım ayına baktığımızda ise ihracatımızın yüzde 3.50 oranında arttığı gözlenmiştir. Kayseri Serbest Bölgemiz Kasım Ayında 40 milyon 988 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 252 milyon 223 bin dolara çıkmıştır. Özetle, Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı Kasım döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak’tır. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, İsrail gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır.” diye konuştu.
Sektörler bazında Kayseri ihracat oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "2020 yılı gerek Kasım ayı için Kayseri yerelinde Demir ve Demir Dışı Metaller , Elektrik Elektronik,Hazır giyim ve Konfeksiyon, Otomotiv Endüstrisi, İklimlendirme Sanayii, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri , Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe artış gerçekleşirken Halı, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine Aksamları sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ dedi. Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi :
“Tüm ekonomi ve iş dünyasını etkisi altına alan Covid19 salgınının etkilerinin ülkemizdeki olumsuz yansımalarının da yavaş yavaş izlerini kaybettirdiği bu dönemde Kayseri’miz adına ihracat rakamlarımız da olumlu katkılarıyla bu toparlanma sürecinde öncü iller arasında yer aldığını ortaya çıkarmaktadır. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, toparlanmamızın başarıyla devam ettiğini gösteriyor. Ülkemiz Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 16 milyar 88 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir. Salgının ikinci dalgasını derinden hissettiğimiz bu günlerde, küresel talep daralmasına rağmen ihracatçımız, geçtiğimizin yılın kasım ayıyla aynı seviyede, ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakam ülkemiz ekonomisindeki hızlı toparlanmanın da öncü bir göstergesi durumundadır. Mevcut rakamlar reel sektörün zorlu şartlar altında bile önemli potansiyel çıktıları adına sevindiricidir. Bu verilere dayanarak pandemi sürecini de ülkemiz ve özelinde de Kayseri’miz adına hızla atlatacağımıza yürekten inandığımı ifade etmek isterim. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınma da öncü olmaya devam edecektir. Bunlara ilave olarak yeni ekonomi planları doğrultusunda bu sistemde sürdürülebilir olabilmek adına üreticilerimizin korunmasının ve desteklenmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu yönde de hem odamız hem de paydaş kuruluşlarımız ile biz de Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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