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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz

DHA

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz


Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, muhtarlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. Siz nasıl en saf ve en temiz demokratik yollarla seçiliyorsanız milletvekilinin de aynı şekilde seçilmesi gerekir. Milletvekili, milletin vekilidir" dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de otelde düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, partililer ve muhtarlar yer aldı. Toplantıda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, "Türkiye'de son dönemde muhtarların şartları eskiye göre iyileştirildi. Bunu inkar edersek vicdansızlık olur. Bugün muhtarlar Cumhurbaşkanlığı'nda ağırlanıyor. Muhtemelen bazı sorunlar vardır. Genel çerçevede cumhuriyet tarihinde en güzel dönemini yaşadığı kanaatindeyim. CHP'ye bu zamana kadar oy vermedim. Belki ileride verebilirim. İl örgütünüzü tebrik ediyorum. Demokratik bir partisiniz. Size STK'lar olarak tavsiyemiz, bütün örgütlerinizin Kayseri gibi çalışmasını dilerim. Milletvekiliniz hep sahada. Ancak Sezgin Tanrıkulu Bey'in Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını, fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Siz bunları mutlaka takip ediyorsunuz. Sizin partinize yakışmıyor. Mersin milletvekilinizin maksadını aşan konuşması bizleri incitmiştir. Birliğimizi bozacak Ali Mahir Bey'in son konuşmasını yersiz buluyorum" dedi.
'TÜRKİYE'DE EN DÜRÜST SEÇİMLER, MUHTARLIK SEÇİMLERİDİR'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise muhtarlarla bir araya gelmenin, kendisi için önemli olduğunu söyleyerek, "Sizler toplumun kanaat önderisiniz. Sizlerin arkasında halkın oyu var. Muhtar olmak zor. Köye ya da mahalleye çıkarak 'Ben muhtar adayıyım' diyorsunuz. Halk da size oy veriyor. Türkiye'de en dürüst seçimler, muhtarlık seçimleridir. Halkın başı derde girdiğinde en kolay size ulaşır. Vatandaşın derdini dinleyen muhtar da sorun varsa çözmek için mücadele eder" diye konuştu.
'TERÖRÜN GEREKÇESİ OLMAZ'
Kimden ve nereden gelirse gelsin terörün insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Terörün gerekçesi olmaz. Teröre karşı durmak insanlık görevidir. Bu hepimizin ortak görevidir. Düşüncelerimiz, inançlarımız farklı olabilir ama hepimiz insanız. Hepimizin temel görevi teröre karşı durmaktır. Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı o cenaze, Tahir Elçi'nin cenaze törenidir. Tahir Elçi 'Terör istemiyoruz' diye basın açıklaması yaptığında öldürüldü. Sezgin Tanrıkulu o cenazeye gidiyor. Sadece sosyal medyada photoshop yapılıyor, terör cenazesi ile bir araya getiriliyor. Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken teröre karşı en net açıklamaları yapmıştır. Terör cenazelerine partinin yöneticilerinin, milletvekillerinin, il, ilçe başkanlarının katılmasını doğru bulmayız" dedi.
"Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Siz nasıl en saf ve en temiz demokratik yollarla seçiliyorsanız milletvekilinin de aynı şekilde seçilmesi gerekir. Milletvekili, milletin vekilidir. Milletvekili, milletin vekili değil de Meclis'te ihale takip ederse siz buna milletvekili diyebilir misiniz? Kayseri'de oyumuz az, ben biliyorum. Kabahat Kayseri'de değil bizde. Ankara'da oturup konuşacaksın sonra 'Bana oy ver' diyorsun. Neden gidip dinlemiyorsun? Bizden şikayetini dinleyeceksin. Oturup konuşacağız. Eksiğimizi öğreniriz. Aynı hatayı yapmamaya çalışırız" diye konuştu. 
'ORDUNUN HAKKINI SADECE BEN Mİ KORUYACAĞIM?'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Siz muhtarsınız, seçildiniz. Gayet güzel. Hepinizin bulunduğunuz bölgede kanaat önderi olduğunuzu belirttim. Bu hepinize sorumluluk yükler. Memleket bu haldeyken ben sorumluluğumun gereğini dürüst bir insan olarak yerine getirmeye çalışıyorum. Sizler de yerine getirmeye çalışmalısınız. Ordunun hakkını sadece ben mi koruyacağım? Siz neden korumuyorsunuz? Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım." 
'KİMSE MUHTARLARA DEMOKRASİ DERSİ VEREMEZ'
Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla kimse kalkıp muhtarlara demokrasi dersi veremez. Dolayısıyla muhtarlık kurumu bizim demokrasimizin mihenk noktasıdır. Muhtarlar bir ara hiç ödenek almıyorlardı. Her gittiğim yerde bunu seslendirdim ama ben `ödenek´ demedim `aylık´ dedim. Milletvekili, cumhurbaşkanı seçimle geldi, aylık alıyor. Kim `Muhtarlara aylık vereceğiz´ diyorsa gidin oyunuzu oraya verin. 82 değişik kanunda 354 maddede muhtar adı geçiyor. Neden sizin tutarlı muhtarlık kanununuz yok? Biz bununla ilgili hazırlık yaptık. Muhtarların derneklerine gönderdik. Bunu yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Çoğu yerde ben muhtar arkadaşların kirada kaldıklarını biliyorum. Bu 'muhtar evi'dir diyebileceğimiz bir yapı olmasın. Muhtarların kendi çıkarlarını koruması için ortak hareket etmesi lazım."DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN
2020-12-02 15:03:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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