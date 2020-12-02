Erciyes’e kış sezonunda haftada 10 uçak turist gelecek Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: “Dağdaki işletmeler güvenlik sertifikalarını aldı” “Erciyes Kayak Merkezi alınan önlemlerle kış sezonuna hazır halde”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kış sezonunda ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, hazırlıklar devam ediyor. Erciyes’te yapılan hazırlıklarla ilgili bilgiler veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı işletmelerin güvenlik sertifikalarını aldığını belirterek, “Erciyes Kayak Merkezi alınan önlemlerle kış sezonuna hazır halde” dedi.

Erciyes’te 360 derece olarak güvenlik sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Çıngı, “Yaklaşık 9 aydır dünya gündemi pandemi ile sarsılmış durumda. Tüm dünya bu melun hastalıkla nasıl mücadele edeceği konusunda çok ciddi bir imtihan veriyor, çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Bizde Erciyes Kayak Merkezi olarak, bu sene çok iyi ve yoğun bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz. Alp hava sahasının sınırlandırılması gibi tedbirler kapsamında, bu ülkeleri ziyaret edemeyecek eski Sovyetler pazarı, çok yoğun bir ilgi ile Erciyes’e geldi. Yaz boyu biz birçok operatör ile acenteler ile toplantı yaptık. Gelen misafirlerimiz Erciyes’teki ve şehir merkezindeki otellerden rezervasyonlarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde bir sürpriz yaşamazsak, Kayseri’ye haftada hemen hemen 10 uçak inecek. 10 uçak ile yurtdışından turistler gelecek. Bunların çoğu charter dediğimiz kiralık uçaklar. Bunun yanında da Kiev’den, Odesa’dan, Moskova’dan Kayseri’ye tarife uçaklarda kondu. Yani Kayserili bir vatandaşımız biletini alarak direk uçuş ile Moskova’ya veya Kiev’e gidebilecek. Tabi bu gelişmeler şehrimiz açısından çok önemli kilometre taşları. Bu gelişimde tamamen Erciyes Turizm Merkezi’nin sayesinde kaydedilen gelişmeler. Çünkü Erciyes A.Ş 2012 kışında operasyona başlamasından itibaren, yurtiçinde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütürken yurtdışını da hiç ihmal etmedi. Dünya’nın birçok yerine ulaştık, birçok yerinde fuarlara katıldık. Özellikle eski Sovyet ülkelerinden Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelere yoğun pazarlama faaliyetleri yaptık ve orada ki partnerler ile 2017 yılından itibaren Erciyes’e charter seferler ile yabancı turist getirmeyi de başardık. Tabi bu artış ve Erciyes’e olan ilgi, alaka sayesinde artık o ülkelerin uluslararası hava yolları da direkt olarak tarifeli seferler ile Kayseri’ye misafir getirmeye başladılar. Bu sene bu olay önemli bir mesele olarak kaydedildi. Gelecek misafirlerimizin bilinir derecede endişeleri de pandemi olduğu için burada hem yerli, hem de yabancı misafirlerimizi mutlu edecek, kendilerini güvenli bir ortamda hissedecekleri, pandemi tedbirleri almaya itti bizi süreç. Yaz boyunca çok şükür, devletimizin öngördüğü, hükümetimizin kararları çerçevesinde Erciyes’imiz de pandemi ile ilgili önlemleri aldık. Tabi bizim sadece kayak merkezini güvenli kılmamız yetmeyecek. Çünkü gelen misafirler hem restoranlarda, kafelerde vakit geçirecekler, hem kayak kiralama dükkanlarından alışveriş yapacaklar. Dolayısı ile sosyal bir alan olduğu için Erciyes, sadece kayak merkezimizin değil aynı zamanda dağda bulunan bütün işletmelerimizin güvenlik sertifikası almasına liderlik ettik, defalarca toplantılar yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma Dairesi öncülüğünde, işletmelerimizin tamamına da güvenlik işletme sertifikasını da aldırdık. Zaten otellerimiz Turizm Bakanlığımızın uygulamış olduğu müeyyideler kapsamında güvenli turizm belgelerini aldılar. Dolayısı ile Erciyes’te 360 derece, tüm boyutları ile güvenli bir ortam oluşturmak için çalışmalarımız hemen hemen neticelenmiş durumda. Uluslararası Standart Firmalarından da, Erciyes’in güvenli bir kayak merkezi olduğunu tescil edecek belgeler için müracaat ettik. Zannediyorum kısa bir süre içerisinde bunlarda neticelenir ve sizlere önümüzdeki günlerde yeni müjdeler veririz diye ümit ediyorum” dedi.

Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akhisarlıoğlu ise alınan önlemlerle ilgili verdiği bilgilerde, “Korona virüs tedbirleri kapsamında, gondollarımız misafirlerimize hizmet verdiği için gondollarımızın, teleferiklerimizin dezenfekte işlemleri yapıldı. Gelen misafirlerimizin, ateş ölçümleri, kontrolleri ve kontak bilgileri alınarak kayırları yapıldı. Tabi ki maske zorunluluğumuz devam ediyor. Gelen misafirlerimize biletlerini alırken maske zorunluluğunu belirtiyoruz. Gondollarımızda doğal havalandırma sağlıyoruz. Yine gelen misafirlerimize gondollara bindiklerinden itibaren el dezenfektanları, uyarıcı cihazlar yerleştirildi. Gondola bindikleri alan ve indikleri alan ayrı olduğu için burada da bir ayrım sağlıyoruz. Misafirlerimiz gondoldan indikten sonra bir diğer kullanıcı için tekrardan dezenfekte ediliyor. Bu şekilde misafirlerimiz temiz gondolları kullanmış oluyorlar. Misafirlerimizi temassız ödemeye teşvik ediyoruz. 19 gözlem odası oluşturmuş durumdayız idari binamızda herhangi şüpheli bir durumda o kişi veya misafirlerimizi bu odaya alıp hemen sağlı ekiplerine yönlendirmek amaçlı burada bekletiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.